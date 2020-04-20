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ثقافة

كايرو شو تطلق مسابقة لمواهب الغناء والتمثيل أون لاين طوال شهر رمضان

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:02 م
صدى البلد
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طارق موسى
أطلق مسرح كايرو شو، المنتج لمسرحيات "الملك لير"، مبادرة لدعم المواهب الجديدة من خلال مسابقة (كايرو شو.. ورينا موهبتك)، والممتدة طوال شهر رمضان المبارك.

والمسابقة ترفيهية (أون لاين) في التمثيل والغناء والرقص الاستعراضي، ومفتوحة لجميع الأعمار ولجميع المتسابقين على امتداد الوطن العربي تحت شعار "كايرو شو بيتك ومسرحك".. وستنطلق علي مدار أسابيع شهر رمضان الأربعة بمراحل متصاعدة تبدأ بتجارب الأداء العامة، وهي مرحلة مفتوحة من بداية المسابقة وحتي نهايتها، يقدم خلالها المتسابق فيديو من اختياره يبرز موهبته. 

واعتبارا من الأسبوع الثاني تبدأ التحديات المختلفة، التي سيتم الإعلان عنها كل أسبوع خلال الشهر المبارك علي حسابات "كايرو شو" علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، على أن يقوم خبراء بتقييم المحتوى واختيار المرشحين للفوز، وتعلن أسماء الفائزين بعد عيد الفطر المبارك.
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تحت شعار بيتك ومسرحك.. إطلاق مسابقة "ورينا موهبتك" في رمضان

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