أمين عام الدعوة بالأزهر: من لايلتزم بتعليمات الدولة في أزمة كورونا آثم

أكد الدكتور سعيد عامر ، الأمين العام المساعد للدعوة: إن من لا يلتزم بإجراءات الدولة الأحترازية خلال أزمة فيروس كورونا، " أثم".





وأضاف الدكتور سعيد عامر خلال حواره لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع علي فضائية إم بي سي مصر، إن الألتزام بتعليمات الدولة وأولي الأمر من تعليمات الأسلام، كما حدث أيام النبي خلال مرض الطاعون.





وعبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في رسالة تليفزيونية للشعب المصري، بشأن المستجدات حول انتشار فيروس كورونا، الأحد، عن رفضه لمظاهر التنمر والسخرية من مصابي فيروس كورونا المستجد وضحاياه، مؤكدًا أنه "لا يجوز أبدا ولا شرعًا ولا مروءة أن يسخر إنسان من إنسان آخر أصيب بهذا الوباء أو مات به أو يتنمر ضده، والواجب هو أن يدعوَ الإنسان لأخيه الإنسان، وأن يتضامن معه، وألا يسخر منه بكلمة أو نظرة أو فعل أو قول يؤذي المصاب ويؤذي أهله".





وأضاف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، أنه "أحزنني كثيرًا كما أحزن جموع المصريين أن نرى بعض أبناء وطننا يرفضون استلام جثث ذويهم ممن ماتوا بهذا الوباء، أو دفنهم في مقابرهم، وهو أمر محرم شرعًا ومجرم أخلاقًا وإنسانية"، في إشارة إلى احتجاج عدد من أهالي إحدى القرى في مصر على دفن طبيبة توفت نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.





ودعا الدكتور أحمد الطيب، إلى "الالتزام الصارم بما تصدره الهيئات الصحية والجهات المختصة بشأن من يتوفون في ظروف استثنائية مثل ظروف الوباء الذي يضرب البلاد والعباد في هذه الأيام"، مشيرًا إلى أن "التجمهر في وجه جنازةِ الميت، ورفضَ دفنه في مقبرةِ بلده ومسقط رأسه هو انتهاك صريح وغير آدمي لحرمات الموتى التي تعارف عليها كل الناس شرقًا وغربًا، مؤمنين وغير مؤمنين".