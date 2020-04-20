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رياضة

شريف عثمان يعتلي صدارة التصنيف العالمي لرفع الأثقال البارالمبية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:45 م
شريف عثمان
شريف عثمان
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إسراء أشرف
تصدر البطل البارالمبي الاسطوري شريف عثمان صاحب السجل الحافل من الميداليات الأوليمبية والعالمية التصنيف العالمي لرفع الأثقال البارالمبية لجميع اوزان اللعبة.


ويلعب عثمان تحت وزن ٥٩ كجم والتي أصدره الإتحاد الدولي للبورليفتنج وهو تصنيف مستحدث لأول مرة ويصنف اللاعبين بناء على الأرقام والبطولات التي حصلوا عليها طوال الموسم.

وجاء شريف عثمان في المركز الأول متفوقًا علي جميع اللاعبين في كل الأوزان من دول عريقة ولها باع في اللعبة.

وكان عثمان عبر عن سعادته ورضاه بهذا التصنيف وأكد أن هذا مجرد بداية لما هو قادم والذي يسعي له بقوة من أجل الفوز بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو للمرة الرابعة على التوالي.

كما عبر عن شكره لوزارة الشباب والرياضة الدعم لكل الرياضيين برئاسة الدكتور أشرف صبحي والدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية والي بنك القاهرة الراعي الرسمي له علي دعمه المتواصل والحيوي في توفير أوجه الدعم وسبل الراحة لكل الأبطال ولشركة روابط الرياضية الوكيل والمسوق الحصري له.
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