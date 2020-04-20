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أخبار البلد

شعراوي : استرداد أكثر من 3 ملايين متر مربع من أملاك وأراضي الدولة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 04:21 م
صدى البلد
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ايمان البكش
تلقي اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، تقريرًا من غرفة العمليات وادارة الازمات بالوزارة حول جهود المحافظات خلال الـ٤٨ ساعة الماضية فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والتصدي لمحاولات بعض المواطنين استغلال ظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.
 

وقال اللواء محمود شعراوي إن المحافظات نجحت فى استرداد ٣ ملايين و١٦٨ ألف متر مربع من أملاك وأراضى الدولة و٦٨٨٠ فدانا بعد التعدى عليها من بعض المواطنين خلال الفترة الماضية بمختلف المحافظات وإقامة مبان وزراعتها واقامة أسوار عليها مستغلين الظروف التى تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا . 


 وأوضح وزير التنمية المحلية أن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون فى إزالة ٣٩٦ حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالى الإزالات إلى ٢٥٧٨ حالة ليصل ما تم استرداده حتي الان منذ تكليفات رئيس الجمهورية ٣ ملايين و١٦٨ ألف متر مربع ، كما تمت إزالة ١٣٥ حالة تعد بالزراعة علي أراضى أملاك الدولة ليصل إجمالي الإزالات الي ٤٨٣ إزالة ليصل إجمالى الأفدنة المستردة بعد التعدي عليها من المواطنين بالزراعة حوالى ٦٨٨٠ فدانا.


كما تمت إزالة مخالفات للبناء المخالف والعشوائى على مساحة ٢٠٨ الاف متر مربع خلال الفترة الماضية حتي اليوم الاثنين ، و١٠١٨ حالة إزالة لتعديات بالبناء علي ٣٩ فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين ليصل إجمالى عدد الإزالات التى تم القيام بها حتى الآن إلى ٦٣٧٩ حالة إزالة على مساحة ١٥٣٩ فدانا وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء . وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود التى قامت بها المحافظات حتى الآن لإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والبناء المخالف.

 
وشدد وزير التنمية المحلية علي أهمية الاستمرار علي مدار اليوم الاثنين لعدم استغلال المواطنين لاجازم شم النسيم والتعدي علي أراضي واملاك الدولة وطالب شعراوي باستنفار كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات لرصد جميع المخالفات خلال فترات الحظر وعلي مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية لها ، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في هذا الشأن .
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