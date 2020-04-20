مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة توزع هدايا على المرضى فى عيد شم النسيم





حرصت مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة فى ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بتوزيع الهدايا والبيض الملون والحلوى على الأطفال المرضى المتواجدين بالمستشفى احتفالا بيوم شم النسيم





وشاركت الإدارة الأطفال الاحتفال والبهجة بهذا اليوم بتوزيع الألعاب والحلوى عليهم وتلوين البيض كعادات مصرية قديمة تدخل البهجة والسرور عليهم وايمانًا منها بالدور النفسي فى علاج الأطفال.





ويتم تنظيم الاحتفال تحت إشراف الدكتور أحمد الرفاعى مدير المستشفى و الأستاذة نفين السماحى والمهندس محمد رمضان والعاملين قسم التغذية وقسم العلاقات العامة بالمستشفى.



