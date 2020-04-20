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تعليم

مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة توزع هدايا على المرضى فى عيد شم النسيم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:05 م
مستشفى جامعة المنصورة
مستشفى جامعة المنصورة
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همت الحسينى

حرصت مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة فى ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا  بتوزيع الهدايا والبيض الملون والحلوى على الأطفال المرضى  المتواجدين بالمستشفى  احتفالا بيوم شم النسيم  

وشاركت الإدارة الأطفال الاحتفال والبهجة بهذا اليوم بتوزيع الألعاب والحلوى عليهم وتلوين البيض كعادات مصرية قديمة تدخل البهجة والسرور عليهم وايمانًا منها بالدور النفسي فى علاج الأطفال.  

ويتم تنظيم الاحتفال تحت إشراف الدكتور أحمد الرفاعى مدير المستشفى و الأستاذة نفين السماحى والمهندس محمد رمضان والعاملين قسم التغذية وقسم العلاقات العامة بالمستشفى.

وأشار الدكتور أحمد الرفاعي، مدير مستشفى الأطفال، الى إنه في إطار الاحتفالات بشم النسيم حرصنا على الاحتفال بالأطفال للترفيه عنهم، وتقديم البيض الملون والحلوى والعصائر والهدايا وتوزيعها على الأطفال بالغرف والاقسام المختلفة مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة توزع هدايا على المرضى فى عيد شم النسيم
مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة توزع هدايا على المرضى فى عيد شم النسيم
مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة توزع هدايا على المرضى فى عيد شم النسيم
مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة توزع هدايا على المرضى فى عيد شم النسيم
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