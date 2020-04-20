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اقتصاد

شاهد.. شوارع القاهرة الجديدة خالية من المواطنين في شم النسيم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 04:24 م
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
أثنى المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على التزام سكان المدينة التام بعدم الخروج في شم النسيم؛ لتجنب تفشى فيروس كورونا المستجد، وعدم التواجد في تجمعات والتزامهم بالاحتفال بالربيع فى منازلهم؛ حرصا على سلامتهم وحفاظا على الصحة العامة.


وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة استمرار التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، لمنع أية تجمعات.


وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، المحافظين بالغلق الكامل من دون تهاون لأية حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ، وأية أماكن قد تشهد تجمعات، وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية أو التي بها مراكب نيلية، وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء، وردع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، بأقصى درجات القوة، بالتعاون مع مديريات الأمن. 


ووجه خطابه للمحافظين، قائلا "أنتم مسئولون مسئولية كاملة عن تطبيق هذا الموضوع، فيما يخص إجراءات مواجهة فيروس كورونا، فحتى هذه اللحظة الأمر تحت السيطرة، وتحقيق نتائج أفضل يرتبط بصورة كبيرة بعدم إفساح المجال لأية تجمعات".

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