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منوعات

هرب من محرقة الهولوكوست فقتله كورونا .. وفاة يهودي معمر بالفيروس

الإثنين 20/أبريل/2020 - 04:18 م
صدى البلد
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احمد شريف

توفى أحد الناجين من محرقة الهولوكوست  والذي هرب من "مسيرة موت" نازية خلال الحرب العالمية الثانية عن عمر يناهز 96 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا.


توفي اليعازر جرينفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي ، تاركا ابنين وخمسة أحفاد وستة أحفاد.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، عندما كان اليعازر في سن المراهقة، تم سجنه في لودز جيتو في بولندا المحتلة عام 1940 وتم نقله لاحقًا إلى محتشد اعتقال ساكسينهاوزن، قبل أن يهرب عندما كان السجناء يسيرون غربًا.


وبعد الحرب، هاجر إلى إسرائيل والتقى بالبابا فرنسيس خلال مراسم إحياء ذكرى المحرقة عام 2014.


وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن مركز ياد فاشيم لإحياء ذكرى المحرقة أكد أن جرينفيلد توفي مصابا بالفيروس التاجي.

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