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اقتصاد

المواطنون في مدينة الشيخ زايد يلتزمون بعدم التجمعات

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:08 م
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
أكد المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، التزام المواطنين بالمنازل وخلو المتنزهات والحدائق في شم النسيم  للحد من انتشار فيروس كورونا.


وأوضح أنه تم المرور على الحدائق والمناطق الترفيهية، وتبين عدم وجود تجمعات، والتزام المواطنين بالقرارات التى اتخذتها الدولة، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.


وكان  الدكتور مصطفى مدبولي  كلف المحافظين بالغلق الكامل ودون تهاون لأية حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ، وأية أماكن قد تشهد تجمعات، وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية أو التي بها مراكب نيلية، وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء، وردع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، بأقصى درجات القوة، بالتعاون مع مديريات الأمن، قائلًا للمحافظين: أنتم مسئولون مسئولية كاملة عن تطبيق هذا الموضوع، فيما يخص إجراءات مواجهة فيروس كورونا، فحتى هذه اللحظة الأمر تحت السيطرة، وتحقيق نتائج أفضل يرتبط بصورة كبيرة بعدم إفساح المجال لأية تجمعات.
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