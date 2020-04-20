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مرأة

في شم النسيم .. تخلص من سموم الكبد بهذه الأوراق

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:32 م
التخلص من السموم
التخلص من السموم
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آلاء حسن
يعتبر شم النسيم من الاعياد الفرعونية التي يحتفل بها المصريون ويقومون ببعض العادات كتلوين البيض وتناول الفسيخ والملوحة والرنجة والتوت والتنزه في الحدائق.

ونظرا لاحتمال دخول السموم لجسم الانسان بعد تناول الفسيخ كشفت دكتور سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية عن سر الأوراق الخضراء لتنظيف الكبد من السموم:

وتابعت، خلال منشور لها، أنه يمكنكم تناول الاوراق الخضراء بين الوجبات الرئيسية كوجبات خفيفة أو مع الوجبات الثلاثة لا مشكلة

وأردفت أن الاوراق الخضراء لها قدرة على امتصاص السموم من الدم وتحفز المرارة الصفراوية الموجودة عند الكبد على تنقية الشوائب من الدم. 
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