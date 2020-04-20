نقل ٣٤ مهاجرا من سفينة إسبانية إلى الحجر الصحي قبالة السواحل الإيطالية.. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها نقل خفر السواحل الإيطالي 34 مهاجرًا من سفينة الإنقاذ الإسبانية، آيتا ماري إلى الشاطئ.



وأوضحت "روسيا اليوم" أنه جرى نقل المهاجرين قبالة سواحل باليرمو الإيطالية إلى عبارة خاصة للحجر الصحي.



وذكر خفر السواحل الإيطالي أن المهاجرين سينضمون إلى 145 مهاجرا آخرين تم إنقاذهم من قبل السفينة التابعة للمنظمة غير الحكومية الألمانية "آلان كوردي" ونقلهم إلى العبارة "رافايل روباتينو" الخاصة.



وذكرت الحكومة الإيطالية الأسبوع الماضي أنه لم يعد بإمكانها قبول مهاجرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

