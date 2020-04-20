أخبار البلد.. السيدة انتصار السيسي توجه رسالة بشأن شم النسيم.. ورحلات استثنائية لإعادة المصريين من الخارج

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال التقرير الآتي:









قالت السيدة انتصار السيسى ، قرينة رئيس الجمهورية ، إننا نحتفل اليوم بعيد شم النسيم الذى يرمز بطقوسه الرائعة إلى أسمى المعانى الإنسانية المتمثلة فى البهجة والتسامح والتضامن الإنسانى.









تسير وزارة الطيران المدنى، بدءا من غد الثلاثاء، الموافق 21 إبريل، نحو 22 رحلة استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.









شهدت مقاطعة نوفا سكوتيا الكندية، ساعات عصيبة قام مسلح خلالها بإطلاق النار بشكل عشوائي وتسبب في قتل ما لا يقل عن 16 شخصا في أسوأ حادث تشهده كندا منذ عدة أعوام.









كشف نشطاء عن "أعداد القتلى من عناصر الفصائل المسلحة السورية الموالية لتركيا المقاتلة" في ليبيا، خلال الاشتباكات مع "قوات حفتر" على محاور عدة في الأراضي الليبية.









قدم الإعلامى أحمد موسى، حلقة خاصة اليوم بمناسبة عيد شم النسيم، حيث ظهر على الهواء بجانبه كميات مختلفة ومتنوعة من الفسيخ والرنجة ولأول مرة "تورتة الفسيخ".









أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أنه يتم حاليا تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باختيار الأسر الأكثر تضررا من تداعيات فيروس "كورونا" ضمن برنامج المساعدات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة " مثل المسنين والأسر التي تضم الأيتام والأرامل والمطلقات والتي بها أطفالا صغار السن والسيدات الحوامل ، وذلك من خلال آليات لمساعدة هذه الفئات خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتضرر بعض الأسر من أزمة "كورونا".









استقرت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين 20-4-2020 بالتزامن مع أعياد الربيع وشم النسيم.







