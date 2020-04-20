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محافظات

محافظ البحيرة يطالب بتنفيذ كافة المشروعات وتشغيل المصانع

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:07 م
اجتماع محافظ البحيرة
اجتماع محافظ البحيرة
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جمالات الدمنهوري
 شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على المتابعة الدورية والمستمرة لكافة مشروعات الخطة الاستثمارية والالتزام بنهوها وفقا ببرنامج الزمنى المحدد لها  مع تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بحملات رادعة وتنفيذ إزالة كاملة حتى سطح الارض لردع المخالفين والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وحق الشعب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء المدن عبر الفيديو كونفرانس بحضور الدكتورة  نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد. 

طالب المحافظ بالمرور الدورى واليومى على جميع المصانع والمشروعات الجارى تنفيذها وخاصة بقرى مبادرة حياه كريمة للتأكد من استمرار العمل بها والتزام جميع العاملين بتنفيذ جميع المعايير الخاصة بالسلامة والوقاية اللازمة مطالبا بانتظام حملات التعقيم والتطهير للشوارع والميادين ووجهات المحلات والمنازل والمصالح والمنشات .

وشدد المحافظ على استمرار كافة الجهود والتى بدأت منذ صباح اليوم لمنع اى تجمعات او احتفالات بشم النسيم والالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها فى هذا الشان. 

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