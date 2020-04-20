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اقتصاد

تراجع الأسهم الأمريكية بعد تضرر قطاع الطاقة من تهاوي أسعار النفط

الإثنين 20/أبريل/2020 - 04:29 م
امريكا
امريكا
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وكالات
تراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح الاثنين، إذ تضررت أسهم قطاع الطاقة من تهاوي أسعار النفط، في حين يتأهب المستثمرون لأسبوع حافل بنتائج الأعمال والبيانات الاقتصادية التي قد تقدم مزيدا من المؤشرات على حجم الضرر الناجم عن فيروس كورونا.


وهبط المؤشر داو جونز الصناعي أكثر من اثنين بالمئة بعد دقيقتين من بدء التداول على تراجع 147.39 نقطة، بما يعادل 0.61 بالمئة، إلى 24095.10 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض 28.94 نفطة، أو 1.01 بالمئة، إلى 2845.62 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 96.77 نقطة، أو 1.12 بالمئة، إلى 8553.38 نقطة.

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