صينيون يصطادون الفئران الخيزران لطبخها بمئة طريقة

بالنسبة للعديد من الناس ، فإن الفئران ضيوف غير مرغوب فيهم في المنزل. ولكن في الصين ، يمكن أن تكون طعامًا شهيًا على مائدة الطعام.

كانت فئران الخيزران الصينية ، حاملة فيروسات التاجية المحتملة ، مصدرا غذائيا مرغوبا فيه في البلاد منذ قرون ، حيث يشد البعض بقيمتها الغذائية.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قام عشرات الآلاف من المزارعين بتربيتها ، وطهيها بعشرات الطرق، حيث ادعى مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي بـ "100 سبب لتناولها" حتى تسبب الوباء في توقف تجارتها .

تتكاثر أنواع الجرذان الضخمة على الخيزران ، ويمكن لهذه الفئران الضخمة أن تزن ما يصل إلى خمسة كيلوغرامات (11 رطلًا) وتنمو إلى 45 سم (17 بوصة) طويلة.

إنهم ليسوا بأي حال طبق جديد في البلد.

يقال أن أكل الفئران من الخيزران كان "العرف السائد" في أسرة تشو (1046-256 قبل الميلاد).

وفقًا للطب الصيني التقليدي ، يمكن لحومهم إزالة سموم الجسم وتحسين وظائف المعدة والطحال.

تم تسجيل الفوائد الصحية الواضحة في الموسوعة الطبية الصينية القديمة Ben Cao Gang Mu ، التي صاغها الصيدلاني والطبيب المشهور Li Shizhen في القرن السادس عشر.

يصف الكتاب الفئران بأنها "قوارض بحجم أرنب يأكلها الكثير من الناس ويتذوقونها مثل البط".

مع مرور أكثر من 400 عام ، ارتفعت شعبية فئران الخيزران في الصين في عام 2018 عندما بدأ شابان من مقاطعة جيانغشي في تحميل مقاطع فيديو عن تربية الحيوانات.

لذا قام المزارعون الصينيون بالفعل بتدجين الأنواع البرية في التسعينيات ، ولكن حتى ظهور "هوا نونغ براذرز" أصبحوا مكونًا غذائيا عصريا لآلاف الألفية.

ومع أكثر من ثلاثة ملايين معجب على منصة الفيديو Watermelon ، توصلوا إلى أسباب مختلفة لتناول الفئران، كما أنها توضح للمشاهدين كيفية تقطيعها وطهيها.

في صفحة واحدة ، يسرد المنتدى 30 طريقة مختلفة لطهي لحم الفئران من الخيزران ، من الشوي والتحميص إلى القلي عموما والطبخ في حساء.

منذ ظهور جائحة الفيروس التاجي في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر ، كان الخبراء يحاولون تحديد مصدر العامل الممرض ، ويعتقد الكثيرون أنه جاء من الحيوانات البرية التي تباع كغذاء.

على الرغم من أن المصدر الدقيق للفيروس لا يزال غير واضح ، زعم الدكتور تشونج نانشان ، عالم الأوبئة الرئيسي في الصين ، في يناير أن الوباء قد يكون مرتبطًا بتناول جرذان الخيزران أو الغرير.