نائب محافظ الغربية: خطة متكاملة للارتقاء بمنظومة النظافة

أكد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أنه تم وضع خطة للارتقاء بمنظومة النظافة في المحافظة من خلال رفع كفاءة سيارات النقل واللوادر والتريلات الخاصة بجمع ونقل القمامة إلى مصانع التدوير والمدفن الصحى بالسادات، وذلك بالتعاون مع الشركات المتخصصة والوكلاء المعتمدين، إلى جانب عمل خطط صيانة دورية خلال الفترات القادمة لمعدات جمع القمامة بالمحافظة، بما يضمن استغلالها على النحو الأمثل.





وأوضح الدكتور أحمد عطا، أن هذه الخطة تأتي تنفيذًا لرؤية المحافظة بقيادة الدكتور طارق رحمي على رفع كفاءة معدات وسيارات الحملات داخل المحافظة.





وأشار إلى أنه تم عمل قاعدة بيانات لحصر كافة الأعطال وقطع الغيار المطلوبة حيث تم عمل صيانة لعدد 15 سيارة بسعة 4 طن قلاب لجمع القمامة بحى أول وثان طنطا وصيانة عدد 5 سيارات بسعة 20 طن قلاب بمركز ومدينة المحلة الكبرى ، وإصلاح عدد 3 لوادر بحى ثان المحلة الكبرى وجار إصلاح باقى المعدات بخطط زمنية واضحة خلال الأشهر الثلاثة القادمة.



