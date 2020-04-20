AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نائب محافظ الغربية: خطة متكاملة للارتقاء بمنظومة النظافة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:09 م
جولة نائب محافظ الغربية
جولة نائب محافظ الغربية
Advertisements
احمد علي
أكد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أنه تم وضع خطة للارتقاء بمنظومة النظافة في المحافظة من خلال رفع كفاءة سيارات النقل واللوادر والتريلات الخاصة بجمع ونقل القمامة إلى مصانع التدوير والمدفن الصحى بالسادات، وذلك بالتعاون مع الشركات المتخصصة والوكلاء المعتمدين، إلى جانب عمل خطط صيانة دورية خلال الفترات القادمة لمعدات جمع القمامة بالمحافظة، بما يضمن استغلالها على النحو الأمثل.

وأوضح الدكتور أحمد عطا، أن هذه الخطة تأتي تنفيذًا لرؤية المحافظة بقيادة الدكتور طارق رحمي على رفع كفاءة معدات وسيارات الحملات داخل المحافظة.

وأشار إلى أنه تم عمل قاعدة بيانات لحصر كافة الأعطال وقطع الغيار المطلوبة حيث تم عمل صيانة لعدد 15 سيارة بسعة 4 طن قلاب لجمع القمامة بحى أول وثان طنطا وصيانة عدد 5 سيارات بسعة 20 طن قلاب بمركز ومدينة المحلة الكبرى ، وإصلاح عدد 3 لوادر بحى ثان المحلة الكبرى وجار إصلاح باقى المعدات بخطط زمنية واضحة خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية ، لعدد من سيارات ومعدات حى ثان المحلة، والتي رافقه خلالها الدكتور محمد إبراهيم الحضرى الإستشارى الهندسى للأعمال الميكانيكية بالمحافظة ، ومحمد متولى رئيس حى ثان المحلة، مؤكدا أنه تم رفع كفاءة سيارات ومعدات حي ثان المحلة على أعلى مستوى لتصبح جاهزة لدخول الخدمة.
نائب محافظ الغربية: خطة متكاملة للارتقاء بمنظومة النظافة
نائب محافظ الغربية: خطة متكاملة للارتقاء بمنظومة النظافة
نائب محافظ الغربية: خطة متكاملة للارتقاء بمنظومة النظافة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتفقد شوارع المحلة لرفع الإشغالات.. صور

نائب محافظ الغربية بجولته فى المحلة: لن نسمح باستغلال أزمة كورونا بالبناء على الأراضى الزراعية

التخلص من 31 ألف طن من المخلفات المتراكمة بمصنع تدوير القمامة في الغربية

بحث تشغيل الوحدة المحلية لمصنع تدوير القمامة بالمحلة في الغربية

للحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار كورونا.. شعراوى يبحث مع محافظ الغربية وضع حلول مستدامة لمشكلة النظافة.. وتدخلات سريعة لرفع تراكمات المخلفات التاريخية

ترشيحاتنا

رئيس جامعة القاهرة: عقوبة حنين حسام قد تصل للفصل النهائي بسبب تيك توك

شاهد.. ليلى علوي تبهر المتابعين بإطلالة مميزة في شم النسيم

فى عيد ميلاد رامز جلال.. هؤلاء أغضبهم بسبب سخريته منهم

أخبار الرياضة| قرار مهم من تركي آل الشيخ.. صدمة للأهلي.. فايلر يتحفظ على ضم كينو.. السعودية تستحوذ على نيوكاسل

رشاقة وكمامة.. هيفاء وهبي ووالدتها تخطفان الأنظار في ظهور نادر.. فيديو

محليا ودوليا..لماذا خسر الأهلي معركته ضد عبدالله السعيد؟

AdvertisementS

فيديوهات غير لائقة على تيك توك .. رئيس جامعة القاهرة يحيل الطالبة حنين حسام إلى التحقيق .. تفاصيل

أثبت فعالية فى 5 أيام .. هل يكون كلوروكين طوق نجاة البشرية فى مواجهة كورونا ؟

150 جنيها للموظفين و 80% للمتقاعدين.. تفاصيل زيادة المعاشات والعلاوة الجديدة

لدعوتها لأعمال تتنافى مع الآداب.. حنين حسام مهددة بالفصل من الجامعة والسجن.. القصة الكاملة

إصابة 12 عاملا في شركة لافاش كيري بفيروس كورونا

رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين من 11 دولة.. الخميس

بسبب تحريض الفتيات.. فحص فيديو حنين على تيك توك

الكاف يرفض إلغاء دوري أبطال إفريقيا ويحدد مواعيد جديدة لاستئنافه

البرلمان يزف بشرى للموظفين..علاوة شهرية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أول يوليو

بعد فتحي وحجازي .. لاعب جديد يشعل الصراع بين الأهلي وبيراميدز

خالفوا قرار الأمن.. ضبط 3 أشخاص لتشغيل مركب للرحلات النيلية في المنيا

يرمز لـ أسمى المعانى الإنسانية.. السيدة انتصار السيسي توجه رسالة للمصريين حول شم النسيم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في شم النسيم .. جمال شعبان يكشف عن المخاطر الصحية لتناول الأسماك المملحة

أفضل مشروب بعد تناول الفسيخ .. طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع

لصحة الحامل.. أفضل مشروب بعد تناول الفسيخ والرنجة