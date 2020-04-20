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محافظات

خلو شواطئ فرعي نهر النيل بالغربية وترعة القاصد في طنطا من المواطنين في شم النسيم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:10 م
خلو شواطئ فرعي نهر
خلو شواطئ فرعي نهر النيل بالغربية
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احمد علي
 شهدت شواطئ فرعى نهر النيل بنطاق محافظة الغربية، ( فرع دمياط في مدينة زفتى) ، و ( فرع رشيد في كفر الزيات)، الى جانب كورنيش ترعة القاصد في مدينة طنطا، لأول مرة خلو تام من المواطنين في شم النسيم، وذلك تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء بغلق الشواطئ، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن هناك تنسيقا كاملا مع اللواء محمود حمزة، مدير من الغربية، لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ ، مؤكدا على أن تم تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة، للرقابة كافة الشواطئ بالمحافظة، والاستعداد لاى طارئ، ومراقبة أى تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين.

وأشار " محافظ الغربية" إلى أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فى هذا اليوم، مؤكدا أن تلك القرارات جاءت لصالح المواطنين، للحفاظ على سلامتهم.
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