خلو شواطئ فرعي نهر النيل بالغربية وترعة القاصد في طنطا من المواطنين في شم النسيم

شهدت شواطئ فرعى نهر النيل بنطاق محافظة الغربية، ( فرع دمياط في مدينة زفتى) ، و ( فرع رشيد في كفر الزيات)، الى جانب كورنيش ترعة القاصد في مدينة طنطا، لأول مرة خلو تام من المواطنين في شم النسيم، وذلك تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء بغلق الشواطئ، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد .





وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن هناك تنسيقا كاملا مع اللواء محمود حمزة، مدير من الغربية، لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ ، مؤكدا على أن تم تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة، للرقابة كافة الشواطئ بالمحافظة، والاستعداد لاى طارئ، ومراقبة أى تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين.



