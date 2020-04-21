فيديوجراف.. أسعار ياميش رمضان الرسمية

تصدرت أسعار ياميش رمضان 2020 اهتمامات بحث أغلب الأسر المصرية خلال الفترة الحالية، ومع اقتراب الشهر الفضيل وترغب الأسر في الشراء بأسعار مميزة.

وتختلف أسعار الياميش داخل السوبر ماركت والهايبرات والمجمعات الاستهلاكية، وتصل أحيانا إلى تخفيضات كبيرة للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية المصاحبة لجائحة كورونا.





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