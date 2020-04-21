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ثقافة

موت في حياة ما.. رواية ترتكز على عمق الشعور الإنساني للسورية جيهان رافع

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:59 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

صدر عن الجمعية العمانية للكُتّاب والأدباء بالتعاون مع "الآن ناشرون وموزعون" في الأردن، رواية "موت في حياة ما"، للكاتبة السورية جيهان رافع.

ترتكز الرواية على عُمق الشعور الإنساني وارتباط الروح بالمكان، واتَّخذت من المحبة وسيلة لبث رسائل تستهدف المتلقي بصبغة إنسانية، تحضر فيها سوريا وتداعيات أحداثها التي انعكست غربةً وشتاتًا على أهلها، في أكثر من مفصل من مفاصل السرد.

 

جاءت الرواية في مئة وسبع وتسعين صفحة من القطع المتوسط، وهي جزء من برنامج النشر لعام 2020 والذي رفدت فيه الجمعية المشهدَ الثقافي بخمسة وعشرين إصدارا تمثّل أجيالا متنوعة من الأدباء والكتاب والباحثين.

 

وتقول رافع في مجريات "موت في حياة ما": "ذكريات ساخنة تتجلَّى بأكثر من خيالٍ يتحرق اشتياقًا للدفء، والشمس تبدو مثل برتقالة سقطت من يد فلّاح متعب، يطلّ القمر باهتًا متهاديًا فوق أمواج الأحداث والصور، مثل فانوس رفعته يد امرأة على متن قارب اكتظّ بالمهاجرين، فأحالهم في ليل موحش أليافا زرقاء وخرزات فضية لرصاصة واحدة".

 

وجاء في موضع آخر من الرواية: "كانت ترتسم أمامه كأنها تذكّره بأنّ الأحلام باتت كالخيول، حين يصدر صوت حوافرها وهي تطوي مسرعةً نحو مستقبلٍ عتيد، كما في الحكايات شامخة مهيبة، فينخسف الحلم عندما يصحو على صوته أنين أرضه تحت ركام الحروب، فتخبره بانتحار الحقيقة المفجعة".

 

يشار إلى أن جيهان رافع وُلدت في دمشق، وتقيم في السلطنة منذ سنوات، و"موت في حياة ما" هو إصدارها الثالث، بعد مجموعة نثرية بعنوان " حين يتكلم الحب" التي قضايا روحية وإنسانية وعاطفية ذاتية، ومجموعة قصصية بعنوان "قاع الذاكرة" رصدت فيها الواقع الاجتماعي وانعكاساته على الفرد بأشكال مختلفة.

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