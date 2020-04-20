وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر واستمرار الأعمال بالمشروعات القومية في الغربية

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قرارًا بايقاف أية تراخيص بناء فى كافة مدن وأحياء ومراكز المحافظة لمدة 6 أشهر، اعتبارا من 15 أبريل الجاري، وحتى 15 أكتوبر المقبل.





وذلك تنفيذا للتوجيهات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمواجهة البناء المخالف والتعديات على أراضى وأملاك الدولة.





وأكد محافظ الغربية، استمرار الأعمال في المشروعات القومية والتنموية ذات النفع العام، وكذلك استمرار العمل بالمشروعات الخدمية.



