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محافظات

وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر واستمرار الأعمال بالمشروعات القومية في الغربية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:02 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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احمد علي
أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قرارًا بايقاف أية تراخيص بناء فى كافة مدن وأحياء ومراكز المحافظة لمدة 6 أشهر، اعتبارا من 15 أبريل الجاري، وحتى 15 أكتوبر المقبل.

وذلك تنفيذا للتوجيهات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمواجهة البناء المخالف والتعديات على أراضى وأملاك الدولة.

وأكد محافظ الغربية، استمرار الأعمال في المشروعات القومية والتنموية ذات النفع العام، وكذلك استمرار العمل بالمشروعات الخدمية.

وأضاف ، إن سير وانتظام العمل في المشروعات القومية والخدمية في ظل أزمة كورونا ، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حرص الدولة على الحفاظ على العمالة غير المنتظمة التي تعمل في منظومة البناء ، وبما يعزز الخطوات الاستباقية للحفاظ على كافة العاملين في هذه المشروعات، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على صحتهم.
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