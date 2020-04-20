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فن

اليوم .. ختام ملتقى محاضرات وورش المسرح اون لاين

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:02 م
هيثم الهوارى
هيثم الهوارى
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أحمد إبراهيم
تختتم اليوم مؤسسة س للثقافة والابداع محاضرات وورش المسرح اون لاين فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة  على صفحة المؤسسة فى الفترة من 15 : 20 ابريل الحالى  وسيتم توزيع شهادات تقدير وتكريم لمدربى الورش عقب المحاضرة الاخيرة اون لاين .

قال هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس المؤسسة  : ان اليوم السادس والاخير للملتقى يتضمن تقديم المحاضرة السادسة  من الانتاج والتسويق المسرحى للدكتور جمال ياقوت استاذ التمثيل والاخراج والانتاج المسرحى بجامعة الاسكندرية والتى يتناول فيها العنصر الانتاجى " ادوات التحويل – العملية التحويلية ". فى تمام الساعة السابعة مساءابتوقيت القاهرة .

اما فى تمام الساعة التاسعة مساءا توقيت القاهرة سيتم تقديم محاضرة  الاضاءة المسرحية لمهندس الديكور حازم شبل  والتى يتناول فيها شرح مميزات وتكوين أهم كشافات الإضاءة المسرحية الأساسية .. وأهم طرق توزيع الإضاءة علي خشبة المسرح.

وسيتم فتح باب المناقشة والتواصل مع المدربين عقب انتهاء كل محاضرة .

يذكر ان ملتقى محاضرات وورش المسرح اون لاين والذى تنظمه مؤسسة س للثقافة والابداع  هو الاول من نوعه فى اطار توجيهات السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  بخصوص ازمة فيروس كورونا – كوفيد 19 -  عقب النجاح الكبير الذى حققته الدورة الاولى من مهرجان المسرح العالمى اون لاين  .
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