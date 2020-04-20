صابرين توضح سوء فهم فيديو نجوم الأعمال الرمضانية.. فيديو

قالت الفنانة صابرين ، إننا قمنا بالفعل بتحفيز الناس على عدم النزول من منازلهم واتباع كافة اجراءات الدولة الاحترازية والوقائية للحفاظ على انفسهم وعلى من حولهم.









وأضافت الفنانة صابرين خلال حوارها عبر الهاتف ببرنامج " الستات ميعرفوش يكدبوا " ، المذاع على فضائية " سى بى سى " ، اننا فى نفس الوقت قمنا بالالتزام لمدة 14 يوما بالحجر المنزلى .









وأشارت صابرين إلى انه نظرا للمسئولية الكبيرة وأن العمل مسألة معنوية أكثر من كونها مادية فكان لابد من المواصلة ، منوهه الى ان العمل الدرامى إن توقف احد عنه تسبب فى وقف سير العمل كله .









وتابعت أن خوفنا من الفيروس على أولادنا وأهالينا أكثر من خوفنا على انفسنا قائلة :" انا ممكن أدخل الفيروس بيتى من خلال التصوير المسؤولية كبيرة " ، مضيفة ان العمل الرمضانى فاتح بيوت للعديد من العمال .









ووجهت لكل منظومة عمل رمضان هذا العام شكرا وتحية وتقديرا وانحناء من القلب ، فنحن نعمل حوالى 12 ساعة متواصلة فى هذه الظروف العصيبة .



