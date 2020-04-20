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توك شو

صابرين توضح سوء فهم فيديو نجوم الأعمال الرمضانية.. فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:39 م
صابرين
صابرين
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ريهام فيكتور
قالت الفنانة صابرين ، إننا قمنا بالفعل بتحفيز الناس على عدم النزول من منازلهم واتباع كافة اجراءات الدولة الاحترازية والوقائية للحفاظ على انفسهم وعلى من حولهم.


وأضافت الفنانة صابرين خلال حوارها عبر الهاتف ببرنامج " الستات ميعرفوش يكدبوا " ،  المذاع على فضائية " سى بى سى " ، اننا فى نفس الوقت قمنا بالالتزام لمدة 14 يوما بالحجر المنزلى .


وأشارت صابرين إلى انه  نظرا للمسئولية الكبيرة وأن العمل مسألة معنوية أكثر من كونها مادية فكان لابد من المواصلة ، منوهه الى ان العمل الدرامى إن توقف احد عنه تسبب فى وقف سير العمل كله .


وتابعت أن خوفنا من الفيروس على أولادنا وأهالينا أكثر من خوفنا على انفسنا قائلة :" انا ممكن أدخل الفيروس بيتى من خلال التصوير المسؤولية كبيرة " ، مضيفة ان العمل الرمضانى فاتح بيوت للعديد من العمال .


ووجهت لكل منظومة عمل رمضان هذا العام شكرا وتحية وتقديرا وانحناء من القلب ، فنحن نعمل حوالى 12 ساعة متواصلة فى هذه الظروف العصيبة . 

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