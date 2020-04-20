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فن

شاهد.. محمد إمام يحتفل بعيد شم النسيم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:20 م
صدى البلد
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ندى فكري
شارك الفنان محمد إمام جمهوره بصورة له من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق محمد على الصورة قائلا :" كل سنة وإخواتنا المسيحيين بالف خير، عيد سعيد علينا جميعا "

وتفاعل مع الصوره عدد من محبيه حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" كل سنه و انت طيب يا محمد و عيد سعيد عليك ".

وتابعت أخرى قائلة :" عيد سعيد عليك ".

يذكر ان آخر أعمال محمد إمام فيلم "لص بغداد" من بطولته وياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن"توتة" وأمينة خليل وأحمد العوضي وبيومي فؤاد وأحمد رزق، وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.
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