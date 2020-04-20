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تعليم

ننشر مشروعات البحوث التطبيقية المطلوبة لتقييم طلاب التعليم الفنى التجاري

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:09 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، عن مشروعات البحوث التطبيقية لسنوات النقل بالتعليم الفنى التجاري بكافة أنواعه وتخصصاته، على أن يتم إعلان البحوث لباقي التخصصات في التعليم الفني تباعًا حتى يوم الخميس 23 أبريل 2020.

وأوضحت الوزارة أن ذلك بناءً على ما سبق إعلانه من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تكليف جميع طلاب سنوات النقل بالتعليم الفنى بإجراء أنشطة تعليمية عن بعد فى الأجزاء التى تم دراستها بالمقررات المختلفة حتى يوم  15 مارس 2020 (تاريخ بدء تعليق الدراسة)، وتشمل هذه الأنشطة إجراء بحوث تطبيقية وإعداد تصميمات باستخدام برامج تخصصية على الحاسب، وإعداد عروض تقديمية مصاحبة لهذه الأنشطة التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم الإعلان عن الإرشادات والإجراءات التي سيتبعها طلاب التعليم الفني من أجل إعداد البحوث التطبيقية المطلوبة، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة http://moe.gov.eg، ومنتديات قطاع التعليم الفنى من خلال الرابط  https://fanyeduc.yoo7.com

وقالت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل البحوث التطبيقية لكافة نوعيات وتخصصات التعليم الفني كما يلى:
التعليم الفندقي أحد أيام 21 أو 22 إبريل 2020.

التعليم الصناعي أحد أيام 22 أو 23 إبريل 2020.

لتحميل مشروعات البحوث التطبيقية المطلوبة من طلاب الصف الاول التجاري نظام الثلاث سنوات مهنة فني تأمينات اضغط هنا
لتحميل مشروعات البحوث التطبيقية المطلوبة من طلاب الصف الاول التجاري عام و مزدوج اضغط هنا
لتحميل مشروعات البحوث التطبيقية المطلوبة من طلاب الصف الاول والثاني دمج تجاري  اضغط هنا
لتحميل مشروعات البحوث التطبيقية المطلوبة من طلاب الصف الثاني تجاري عام و مزدوج اضغط هنا
لتحميل مشروعات البحوث التطبيقية المطلوبة من طلاب الصف الثالث تجاري  اضغط هنا
لتحميل مشروعات البحوث التطبيقية المطلوبة من طلاب الصف الرابع تجاري اضغط هنا
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