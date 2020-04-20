AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة السعودية توضح أسباب زيادة مصابي كورونا في المملكة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:16 م
وزير الصحة السعودي
وزير الصحة السعودي
Advertisements
محمود نوفل
أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، أن سلطات المملكة تتوقع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، فيما وضح سبب الزيادة الحادة للحصيلة في الأيام الماضية.

وقال الربيعة، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين: "تحدثت قبل أسبوعين عن خطورة هذا الوباء، وذكرت أنه يمكن أن نصل إلى 10 آلاف حالة خلال الأسابيع القادمة، ونحن مع أرقام هذا اليوم وصلنا إلى أكثر من 10 آلاف حالة... هذا الوباء خطير، وانتشاره العالمي كبير، وعدد الحالات في العالم وصل إلى قرابة 2.5 مليون حالة، ونحن جزء من هذا العالم، والعدد في تزايد".

وشدد الربيعة على "أهمية التعاون في حماية الجميع من هذا الوباء"، مبينا: "يجب أن نطبق التباعد الاجتماعي، وأن نلتزم بالوقاية بأنواعها سواء من التعقيم أو النظافة".

وأشار إلى "زيادة الأعداد بشكل ملحوظ" في الأيام الثلاثة الماضية، موضحا أن هذا الارتفاع يأتي "نتيجة عمل المسح النشط".

وتابع: "فكرته أنه بدلا من أن يخبرنا أي شخص بإصابته ونبدأ بحصر المخالطين وغير ذلك، نذهب إلى المناطق التي نشعر فيها بازدياد الحالات ونذهب للمنازل والمجمعات السكنية، حتى نتقصى ونكتشف الحالات قبل وصولها إلينا، وهذا يساعدنا على السيطرة مستقبلا".

وأكد: "لذا نتوقع تزايد الحالات في الفترة القادمة، وبمشيئة الله سيساعدنا ذلك في السيطرة على الوباء خلال الفترات القادمة".

وسجلت في السعودية حتى اليوم الاثنين 10484 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بما في ذلك 103 حالات وفاة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الصحة السعودي يؤكد أهمية استشعار الجميع بمسئولياتهم للتصدي لمرض كورونا

متى يتوقف كابوس كورونا؟ علماء يقدمون إجابات مذهلة

السعودية تبدأ تطبيق بروتوكول علاج الملاريا مع مصابي كورونا

التزموا في بيوتكم.. أحلام تحذر متابعيها من مصير إيطاليا

في حظر التجوال... رمم ذاتك وعلاقاتك

أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط: حالة الطوارئ التي نعيشها بسبب كورونا ستجمع البشرية أكثر

ترشيحاتنا

يرمز لـ أسمى المعانى الإنسانية.. السيدة انتصار السيسي توجه رسالة للمصريين حول شم النسيم

رئيس جامعة القاهرة: عقوبة حنين حسام قد تصل للفصل النهائي بسبب تيك توك

منذ القدم.. لماذا يتناول المصريون الفسيخ والبيض فى شم النسيم؟

الجمهور يطارد درة .. علاقتها العاطفية وعمرها الحقيقى مثار جدل

أحمد شوبير يصدم الأهلي بشأن قضية عبد الله السعيد

الكاف يرفض إلغاء دوري أبطال إفريقيا ويحدد مواعيد جديدة لاستئنافه

AdvertisementS

فيديوهات غير لائقة على تيك توك .. رئيس جامعة القاهرة يحيل الطالبة حنين حسام إلى التحقيق .. تفاصيل

أثبت فعالية فى 5 أيام .. هل يكون كلوروكين طوق نجاة البشرية فى مواجهة كورونا ؟

150 جنيها للموظفين و 80% للمتقاعدين.. تفاصيل زيادة المعاشات والعلاوة الجديدة

لدعوتها لأعمال تتنافى مع الآداب.. حنين حسام مهددة بالفصل من الجامعة والسجن.. القصة الكاملة

إصابة 12 عاملا في شركة لافاش كيري بفيروس كورونا

رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين من 11 دولة.. الخميس

بسبب تحريض الفتيات.. فحص فيديو حنين على تيك توك

الكاف يرفض إلغاء دوري أبطال إفريقيا ويحدد مواعيد جديدة لاستئنافه

بعد فتحي وحجازي .. لاعب جديد يشعل الصراع بين الأهلي وبيراميدز

البرلمان يزف بشرى للموظفين..علاوة شهرية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أول يوليو

خالفوا قرار الأمن.. ضبط 3 أشخاص لتشغيل مركب للرحلات النيلية في المنيا

يرمز لـ أسمى المعانى الإنسانية.. السيدة انتصار السيسي توجه رسالة للمصريين حول شم النسيم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في شم النسيم .. جمال شعبان يكشف عن المخاطر الصحية لتناول الأسماك المملحة

أفضل مشروب بعد تناول الفسيخ .. طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع

لصحة الحامل.. أفضل مشروب بعد تناول الفسيخ والرنجة