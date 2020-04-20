محافظ القليوبية يشكر المواطنين على حرصهم والتزامهم بحظر التجوال.. صور

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن هناك التزاما تاما من المواطنين بتطبيق الحظر وعدم التواجد والاحتفال بيوم شم النسيم بالحدائق والمتنزهات.

جاء ذلك خلال جولة موسعة للمحافظ بمدن القناطر الخيرية وطوخ والعبور رافق المحافظ خلالها اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية للتأكد من الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تجمعات المواطنين في شم النسيم، مشيرًا إلى أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى وغلق كافة الطرق المؤدية للكورنيش بجميع المدن التي يوجد بها مسطحات مائية من خلال خدمات أمنية بدأت من مساء أمس.





وقال المحافظ خلال الجولة إن حدائق القناطر أغلقت اليوم أبوابها لأول مرة منذ نشأتها أمام الزائرين في احتفالات أعياد شم النسيم بسبب فيروس كورونا حيث كانت الحدائق في الأعوام السابقة تسجل أعلى نسب حضور في هذه المناسبة للخروج والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة ونهر النيل والمسطحات الخضراء التي تشتهر بها مدينة القناطر الخيرية.





ووجه محافظ القليوبية الشكر إلى المواطنين وأهالى المحافظ على الالتزام الكامل وعدم التواجد في الشارع إطلاقا مشيرا إلى أن الشرطة والأجهزة التنفيذية قدمت جهد غير عادى فى أماكن الخدمات والحدائق وكل الأماكن التي قد تشهد تجمعات للمواطنين ويتجول فيها المواطنين خلال الاحتفالات.





وأهاب المحافظ بالمواطنين استمرار رفع الوعي بالالتزام بالمنازل وتطبيق القرارات الاستباقية الاحترازية التي اتخذتها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطن.