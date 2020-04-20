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فن

أغنية "العمر" لـ نانسى عجرم من مسلسل "سكر زيادة" تتصدر قائمة الموسيقى الأكثر تداولًا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:39 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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محمد نحلة
تصدرت أغنية "العمر" التي تغنيها النجمة اللبنانية نانسى عجرم من أجل تتر مسلسل "سكر زيادة" للنجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد قائمة World Music Trending "الموسيقى الأكثر تداولًا" على موقع تويتر، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها على موقع يوتيوب، كما تصدّر هاشتاغ "العُمر" قائمة أهم المواضيع المتداولة على تويتر في مختلف البلدان العربية.

كما دخلت أغنية "العمر" قائمة "ترند" موقع يوتيوب مقتربة من ربع مليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط، والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، كما حظيت الأغنية بتفاعل كبير من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

مسلسل "سكر زيادة" يجمع النجمتين نادية الجندي نبيلة عبيد للمرة الأولى، وقام المنتج صادق الصباح بشراء حقوق الفورمات من ديزني العالمية عن مسلسل "Golden Girls" وكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشته، ويخرجه وائل إحسان ويضم قائمة كبيرة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، ويعرض العمل على شاشة mbc مصر.
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