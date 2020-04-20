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فن

هنشمه إزاى بالكمامة.. نجيب ساويرس يهنئ متابعيه بشم النسيم.. شاهد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:35 م
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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مصطفى كرم
هنأ رجل الأعمال نجيب ساويرس متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بعيد شم النسيم. 

وغرد نجيب ساويرس قائلا "‏كل شم نسيم و انتم بخير و فرح ... بس هنشمه إزاى بالكمامة و "خليك فى البيت "؟ إلهى ما يخلصنا"

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "‏‎ما طول ما أنت بتدعى علينا ب " ما " دى مش هنخلص وربنا" و "كل سنه وانت طيب يا هندسة" و " انت في الجونة ياعم نجيب".

ويحتفل المصريون اليوم بعيد شم النسيم كعادة سنوية ممتدة من الحضارة المصرية القديمة بمظاهرها المختلفة بالأطعمة الخاصة المميزة لهذا اليوم. 
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