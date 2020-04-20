هنشمه إزاى بالكمامة.. نجيب ساويرس يهنئ متابعيه بشم النسيم.. شاهد

هنأ رجل الأعمال نجيب ساويرس متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بعيد شم النسيم.
وغرد نجيب ساويرس قائلا "كل شم نسيم و انتم بخير و فرح ... بس هنشمه إزاى بالكمامة و "خليك فى البيت "؟ إلهى ما يخلصنا"
وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "ما طول ما أنت بتدعى علينا ب " ما " دى مش هنخلص وربنا" و "كل سنه وانت طيب يا هندسة" و " انت في الجونة ياعم نجيب".
ويحتفل المصريون اليوم بعيد شم النسيم كعادة سنوية ممتدة من الحضارة المصرية القديمة بمظاهرها المختلفة بالأطعمة الخاصة المميزة لهذا اليوم.
كل شم نسيم و انتم بخير و فرح ... بس هنشمه إزاى بالكمامة و "خليك فى البيت "؟ إللهى ما يخلصنا 🙏❤️— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 20, 2020