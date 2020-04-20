هنشمه إزاى بالكمامة.. نجيب ساويرس يهنئ متابعيه بشم النسيم.. شاهد





وغرد نجيب ساويرس قائلا "‏كل شم نسيم و انتم بخير و فرح ... بس هنشمه إزاى بالكمامة و "خليك فى البيت "؟ إلهى ما يخلصنا"





وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "‏‎ما طول ما أنت بتدعى علينا ب " ما " دى مش هنخلص وربنا" و "كل سنه وانت طيب يا هندسة" و " انت في الجونة ياعم نجيب".





ويحتفل المصريون اليوم بعيد شم النسيم كعادة سنوية ممتدة من الحضارة المصرية القديمة بمظاهرها المختلفة بالأطعمة الخاصة المميزة لهذا اليوم.

كل شم نسيم و انتم بخير و فرح ... بس هنشمه إزاى بالكمامة و "خليك فى البيت "؟ إللهى ما يخلصنا 🙏❤️ — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 20, 2020

هنأ رجل الأعمال نجيب ساويرس متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بعيد شم النسيم.