رئيس الوزراء يبحث جهود وزارة التضامن في مواجهة أزمة كورونا.. القباج: الوزارة تُساهم في تغذية القرى المعزولة بالتنسيق مع المحافظين

وزيرة التضامن:

= الوزارة تُساهم في تغذية القرى المعزولة بالتنسيق مع المحافظين = تم تشغيل 9 مقار بإجمالي 4305 أسرة لمواجهة فيروس كورونا = هناك 3 مقرات قيد التجهيز بإجمالي طاقة 2680 سريرًا لمواجهة فيروس كورونا = تجهيز مقر اليونسكو بمحافظة المنوفية بطاقة 200 سرير وفي انتظار بدء التشغيل من مديرية الصحة







استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حول خطة وجهود تجهيز أماكن العزل الطبي بالتنسيق مع وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، وتناول التقرير عرض المقار التي تم الانتهاء من تجهيزها، وتلك الجاري إتمام تجهيزها.









وأوضحت الوزيرة أن المقار التي يتم تجهيزها تتضمن مدنا جامعية ومراكز شباب ومقار أخرى، بحيث تستقبل حالات إيجابية تعالج من فيروس كورونا لا تعانى من أعراض شديدة، موضحة أن التجهيزات تشمل جميع المفروشات، ونواقص المراتب، والمُستلزمات الشخصية، وثلاث وجبات يومية، ومياه معدنية، وشاشات تليفزيونية، وغيرها من مستلزمات المعيشة، مضيفة أن الوزارة تُساهم كذلك في تغذية القرى المعزولة بالتنسيق مع المحافظين.









وأشارت القباج إلى أن الأماكن التي تم تشغيلها تشمل 9 مقار بالمحافظات بإجمالي طاقة 4305 سريرًا، وهي: "المدينة الجامعية بمحافظة الدقهلية بطاقة 2500 سرير، ومركز شباب أبو قير بمحافظة الإسكندرية، بطاقة 400 سرير، والمدينة الشبابية بالطود بمحافظة الأقصر، 140 سريرًا، والمدينة الجامعية بأسيوط 300 سرير، وبيت شباب البلاجات بالإسماعيلية، 75 سريرًا، والمدينة الجامعية بالمنيا، 250 سريرًا، والمركز العلمي للشباب والرياضة بدمياط، 120 سريرًا، والمدينة الجامعية بحلوان بمحافظة القاهرة، 250 سريرًا، والمدينة الجامعية بقنا بمحافظة قنا، بطاقة 270 سريرًا.









وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم أيضًا تجهيز مقر اليونسكو، بمحافظة المنوفية، بطاقة 200 سرير، وفي انتظار بدء التشغيل من مديرية الصحة.









وحول المقار التي مازالت قيد التجهيز، أكدت القباج أنها تشمل 3 مقار بإجمالي طاقة 2680 سريرًا، من بينها اثنان بمحافظة القاهرة، وهما المدينة الجامعية بعين شمس بطاقة 500 سرير، ومؤسسة أهل مصر، بطاقة 180 سريرًا، إضافة إلى مقر المدينة الجامعية بسموحة، بمحافظة الإسكندرية، بطاقة 2000 سرير.



