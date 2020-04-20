شواطئ طور سيناء خالية من المواطنين والزوار في شم النسيم .. فيديو وصور

استجاب أهالي طور سيناء لتعليمات الحكومة والتزموا بالبقاء في منازلهم يوم شم النسيم، وبدت شواطئ طور سيناء خالية من المواطنين والزوار لأول مرة في يوم شم النسيم طوال اليوم، في ظل حرص مواطني طور سيناء على عدم مخالفة تعليمات مجلس الوزراء والبقاء في منازلهم طوال اليوم باستثناء بعض المواطنين الذين يمارسون رياضة المشي علي طول الكورنيش.





وقالت مصادر بغرفة المنشآت الفندقية إن الإشغالات صفر في جميع الفنادق والمنتجعات السياحية بجنوب سيناء باستثناء عدد من الغرف لا تتجاوز ال١٥ غرفة لم يتمكن نزلاؤها من السفر إلى بلادهم وفضلوا البقاء في شرم الشيخ نتيجة انتشار وباء كورونا بشكل كبير في بلادهم.

من جانبه اكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أنه تم غلق جميع الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات حرصا علي صحة المواطنين، مشيرا إلي إنه واثق من تعاون المواطنين مع المحافظة والشرطة والبقاء في المنازل.





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