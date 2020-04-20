5 أخبار رياضية لا تفوتك على مدار اليوم

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

















كشف حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، عن الاتجاه الجديد السائد داخل نادي الزمالك بالوقت الحالي، ووضع اتفاق بين رئيس مجلس الإدارة مرتضى منصور، والمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.













كشف حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عن شرط لتعاقد النادي الأهلي مع نجم فريق صن داونز الجنوب أفريقي الأورجوياني سيرينو خلال فترة الانتقالات المقبلة.

























كشف مصدر باتحاد الكرة، عن أن الجبلاية غير معنى على الإطلاق بالنظر في القضية المرفوعة من النادي الأهلي ضد لاعبه السابق عبد الله السعيد، قائد نادي بيراميدز، التي يطالب فيها بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في العقد المبرم.





















كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن رفض مسؤولي النادي فكرة الاستغناء عن أي لاعب مجانا سواء من المعارين والأجانب بداعٍ تقليص عدد اللاعبين في القائمة خلال الفترة المقبلة.





















تحفظ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن يكون البرازيلي كينو هو بديل رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الأحمر وجناحه الأيسر حال تعثر على خدمات الأخير بشكل نهائي من هيدرسفيلد الإنجليزي .



