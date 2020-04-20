ليفربول يكشف كيف يقضي كلوب فترة الحجر الصحي.. فيديو





ونشر الحساب الرسمي لـ ليفريول عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو لـ كلوب وهو بقور برط رابطه العنق





وعلق :" مهمة الأسبوع: تعلم كيفية ربط ربطة العنق .. يبدو أن يورغن لم يحتاج الكثير من الوقت ليقوم بذلك! ""







وتواجد اللاعب المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة أفضل 100 صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث احتل المركز السابع عشر، متفوقًا على جميع لاعبي ليفربول طوال تاريخ الدوري.

وتفوق صلاح على أساطير لعبت في الدوري الإنجليزي مثل الهولندي رود فان نيسترلوي مهاجم نادي مانشستر يونايتد السابق، ومواطنه روبن فان بيرسي مهاجم ناديي ارسنال ومانشستر يونايتد، بالإضافة للإسباني تشابي ألونسو والإيفواري يايا توريه والبلجيكي كيفن دي بروين.

مهمة الأسبوع: تعلم كيفية ربط ربطة العنق 👔



يبدو أن يورغن لم يحتاج الكثير من الوقت ليقوم بذلك! ✅ pic.twitter.com/Sy3BazMnZL — لـ يـ فـ ر بـ و ل (🏠) (@LFC_Arabic) April 20, 2020