أندية الدوري الألماني تستعين بأطباء نفسيين لتأهيل لاعبيه بسبب فيروس كورونا





وذكرت شبكة إي إس بي إن الأمريكية ، أن أندية الدوري الألماني، بدأت فى الاستعانة بأطباء نفسيين للاعبيهم، من أجل تأهيلهم لخوض المباريات حال عودة واستكمال النشاط بدون جمهور.





يذكر أن بعض المقترحات قد تم طرحها في الوسط الرياضي الألماني، لاستكمال النشاط خلف الأبواب المغلقة، وذلك بعد توقفه بسبب فيروس كورونا.





يذكر أن الدوري الألماني قد تم إيقافه الشهر الماضي، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، أسوة بجميع الأحداث الرياضية في البلاد.

أكدت تقارير صحفية أن أندية الدوري الألماني، قررت الإستعانة بأطباء نفسيين للاعبيها، بسبب فيروس كورونا