AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أندية الدوري الألماني تستعين بأطباء نفسيين لتأهيل لاعبيه بسبب فيروس كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:39 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية أن أندية الدوري الألماني، قررت الإستعانة بأطباء نفسيين للاعبيها، بسبب فيروس كورونا 

وذكرت شبكة إي إس بي إن الأمريكية ، أن أندية الدوري الألماني، بدأت فى الاستعانة بأطباء نفسيين للاعبيهم، من أجل تأهيلهم لخوض المباريات حال عودة واستكمال النشاط بدون جمهور.

يذكر أن بعض المقترحات قد تم طرحها في الوسط الرياضي الألماني، لاستكمال النشاط خلف الأبواب المغلقة، وذلك بعد توقفه بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن الدوري الألماني قد تم إيقافه الشهر الماضي، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، أسوة بجميع الأحداث الرياضية في البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الإيطالي بدون جمهور بسبب فيروس كورونا

مباراتان في الدوري الأوروبي بدون جمهور بسبب فيروس كورونا

إقامة مباراة ألمانيا وإيطاليا الودية بدون جمهور بسبب فيروس كورونا

تقارير: ريال مدريد لن يغادر إسبانيا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بسبب كورونا

قرارات عاجلة من نادي برشلونة بخصوص فيروس كورونا

فرمان من كورونا.. اقتراحات من «يويفا» بإجراء دوري أبطال أوروبا من مباراة واحدة

ترشيحاتنا

أفعال فاضحة.. أول رد فعل لـ حنين حسام بعد فيديوهات تيك توك

جامعة القاهرة: ما فعلته حنين حسام عبر التيك توك فعل مشين .. وسنحاسبها

لمرضى ضغط الدم المرتفع .. تناول هذا المشروب بعد وجبة الفسيخ

إصابة 12 عاملا في شركة لافاش كيري بفيروس كورونا

أحمد زاهر يعيد شخصية الراحل عادل أدهم عبر تيك توك شاهد

شاهد.. ليلى علوي تبهر المتابعين بإطلالة مميزة في شم النسيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ بالقيء والإسهال .. أعراض التسمم بسبب الفسيخ

أفعال فاضحة.. أول ظهور لـ حنين حسام بعد فيديوهات تيك توك

ملابس غير مناسبة تظهر مفاتنها.. 4 تصرفات مشينة أسقطت حنين حسام.. صور