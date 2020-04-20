فايلر: استمتع بتجربتي مع الأهلي .. والمركز الثامن يليق بالأحمر في الدوري الألماني

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالأهلي، أن التواجد في الدوري المصري يجعل المدير الفني يتعامل بشكل مرن وعفوي بشكل كبير.





وقال رينيه فايلر في تصريحات لإحدى الصحف السويسرية، إن التعامل مع اللاعبين أيضًا يجب أن يكون بشكل مرن وعفوي خاصة أن اللاعبين يتمتعون بقدر كبير من الانضباط الذاتي.





وأردف:" يجب على المدرب التكيف مع الوضع الجديد، لا يمكن أن تكون نفس الشخص في كل مكان، عليك أن تكون صادقًا مع الآخرين ومع نفسك حتى لو كان ذلك غير مريح بالنسبة لك".





وتابع فايلر:" هنا نتعرض للضغوط لتحقيق النجاح، ولكن يجب أن تبقى إنسانًا عادلًا ولكن هذا لا يعني أن تبعد اللاعبين عن مرمى الانتقادات، ولكن عليك فقط نقلها إليهم بشكل أكثر سرية.





وشدد فايلر على أنه يستمتع بتجربته مع النادي الأهلي ويستمتع بالعيش في قارة مختلفة وطريقة حياة مختلفة وكرة قدم مختلفة.



