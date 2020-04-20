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أخبار العالم

اتصال هاتفي بين الرئيس الإيراني وأمير الكويت

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:41 م
صدى البلد
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وكالات

أعلنت الرئاسة الإيرانية، اليوم الاثنين، أن الرئيس  الإيراني، حسن روحاني، أجرى اتصالا مع أمير الكويت، صباح الأحمر الجابر الصباح، أكد خلاله الرئيس الإيراني على أن الأمن الإقليمي سيتحقق بالتعاون بين دول المنطقة.

وقال روحاني إن إيران تأمل أن تتخذ دولة الكويت مواقف تجاه الممارسات الأمريكية الخاطئة في المنطقة.

وأكد أن العالم يعيش ظروفا قاسية وأنه يأمل من البعض إعادة النظر في الأخطاء السابقة وإرساء أدائهم بناء على الظروف الإنسانية.

وأضاف الرئيس الإيراني أن بلاده مستعدة للتعاون مع دول المنطقة لأجل ضمان الأمن الاقليمي ومكافحة كورونا.

وأوضح حسن روحاني أنه بات لدى إيران تجربة جيدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وأنهم مستعدون لنقل خبراتهم إلى الدول الصديقة كالكويت.
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