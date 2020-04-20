AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فريق بحثي يطور نموذجا يساهم في معرفة أثر فيروس كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:49 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
محمود نوفل
قام فريق بحثي من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بإشراف الدكتور جورج رودريجز الأستاذ المشارك في الهندسة الكيميائية بتطوير نموذج يساهم في معرفة أثر فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" على الأفراد الذي يمثل خطوة أولى لصناع القرار في فهم العواقب المترتبة على انتشار الفيروس.


ونشر الفريق مقال حول النموذج ونتائجه في نظام الأرشفة الطبية وهو المنصة الإلكترونية التي تُعنى بأعمال الباحثين في مجال الطب والعلوم الصحية.


ويعد التنبؤ بالكيفية التي سينتشر بها المرض وعدد المصابين أمرًا ضروريًا في عملية التخطيط في مجال الرعاية الصحية وتحديد المتطلبات اللازمة إضافة لتقييم أثر أي إجراء يتم اتخاذه حيث تتفاوت الدول حول العالم في استجابتها لفيروس كورونا وفقًا لمدى التقدم التكنولوجي ووفرة المصادر والقوى البشرية والذي سيحدد بدوره نوع الإجراء المتخذ.


ويعتمد النموذج على تحصيل بيانات مثل انتشار الأمراض المعدية وتوقيت إنهاء العزل وعدد وحدات العناية المركزة لكل مليون مريض ومستوى وعي الأفراد بالحماية الشخصية وعدد المخالطات اليومية مع الأشخاص الأصحاء.


وبما أن كل دولة لها متطلبات مختلفة يقوم النموذج بتعديل النتائج حسب البيانات المدخلة.


وقام الباحثون من مختلف التخصصات في جامعة خليفة وهم الدكتور جورج والدكتور خوان أكونا رئيس قسم الأوبئة والصحة العامة والدكتور موريسيو باتون باحث ما بعد الدكتوراه في قسم الهندسة الكيماوية وجواو أوراتاني المهندس البحثي بإضافة بعض الإجراءات على النموذج لتحديد الطريقة الأكثر فاعلية في الحد من انتشار المرض كما قاموا بتقييم بعض وسائل الحماية الشخصية كالكمامات ووفرة الأسرّة على المستوى العالمي.


وقال الدكتور جورج رودريجز إن هدفنا يتركز على تطوير نموذج فعال وغير معقد في الوقت نفسه بحيث يمكن تحديثه بمجرد توفر البيانات واستخدامه كوسيلة تساهم في تزويد السياسات الصحية للأفراد واستراتيجيات الحد من آثار الإصابة بالفيروس.


وأضاف : قمنا باستخدام جميع البيانات المتوفرة والمتعلقة بفيروس كورونا منذ بداية العام 2020 ونهدف إلى تفسير نوعية النتائج كونها دليل على قدرة النموذج إذا تم تطبيقه بقيم معاملات عالية.


ويمكن للنموذج الذي طوره الباحثون في جامعة خليفة التعرف على الأفراد ضمن مجموعات من خلال مرحلة الإصابة بالفيروس والفئة العمرية للمصابة حيث يشترط بمجموعة الأفراد أن تكون متنوعة وضمن حدود مغلقة.


ويعتمد نموذج جامعة خليفة في التعرف على الأفراد على مراحل الإصابة بالمرض حيث ينتمي كل فرد إلى واحدة من حالات الاستجابة لمراحل الإصابة الأربعة في حال ظهرت أعراض الإصابة أو في حال لم تظهر أو في حال الخضوع للعلاج في المستشفى أو بعد التعافي من المرض.


وقام الفريق بدور بارز في إنشاء نموذج قادر على رفد الباحثين وهيئات الصحة بالمعلومات المفيدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالات انتشار الأوبئة كما أكدوا على أهمية تحديث البيانات والحاجة لتطوير النموذج باستمرار وبالاستعانة ببيانات أكثر دقة بهدف إيجاد الحلول المناسبة للوباء.


ويحظى هذا النموذج بميزة رئيسة وهي تعزيز أطر التعاون بين القطاع الأكاديمي وواضعي السياسات والقطاع العام.


وأكد الدكتور جورج في هذا الصدد ان التواصل الفعال بين قطاع الرعاية الصحية والأنظمة الصحية والمؤسسات العلمية يعد واحدًا من أكبر التحديات التي تواجه مجالي العلوم الصحية والصحة العامة لذلك يتعين علينا اتخاذ الإجراءات الفعالة وفي الوقت المناسب والذي يتطلب استراتيجيات لتبادل البيانات واستخلاص المعلومات والمعارف ونشرها بغية تحقيق التنفيذ الفعال لهذه الإجراءات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان فى أسبوع... تنظيم حملات توعوية ضد فيروس كورونا.. البحث العلمي تدعم مشروع تطبيقات الغزل في الموضة لطلاب التطبيقية.. افتتاح نموذج محاكاة البورصة المصرية

دراسة: مدرات البول المستخدم لعلاج ضغط الدم مرتبط بآثار جانبية خطيرة

السيسي يتقدم المشيعين في وداع مبارك.. وصورة خاصة لحفيده ينعي رئيس مصر الأسبق.. والإمارات تحارب كورونا.. والسعودية تعلق العمرة وزيارة المسجد النبوي.. أبرز موضوعات صحف الإمارات

دراسة: حالات كورونا المكتشفة يمكن أن تختلف مرتين من بلد إلى آخر

جامعة المنصورة تبدأ العمل بنظام العيادة الإلكترونية للمرضى

دراسة علمية لباحثين بهندسة أسوان لعرض تفاصيل إنتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تقنيات الاستشعار عن بعد .. صور

ترشيحاتنا

الجمهور يطارد درة .. علاقتها العاطفية وعمرها الحقيقى مثار جدل

فوائد الفسيخ والرنجة.. مقوي جنسي وفاتح طبيعي للشهية

اخبار الفن.. قبلة زوجة أحمد الفيشاوي.. ظهور نادر لوالدة هيفاء وهبي.. شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل

لمرضى ضغط الدم المرتفع .. تناول هذا المشروب بعد وجبة الفسيخ

إصابة 12 عاملا في شركة لافاش كيري بفيروس كورونا

محليا ودوليا..لماذا خسر الأهلي معركته ضد عبدالله السعيد؟

AdvertisementS

جامعة القاهرة توضح موقف حنين حسام من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي

فيديوهات غير لائقة على تيك توك .. رئيس جامعة القاهرة يحيل الطالبة حنين حسام إلى التحقيق .. تفاصيل

أثبت فعالية فى 5 أيام .. هل يكون كلوروكين طوق نجاة البشرية فى مواجهة كورونا ؟

لدعوتها لأعمال تتنافى مع الآداب.. حنين حسام مهددة بالفصل من الجامعة والسجن.. القصة الكاملة

إصابة 12 عاملا في شركة لافاش كيري بفيروس كورونا

بسبب تحريض الفتيات.. فحص فيديو حنين على تيك توك

رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين من 11 دولة.. الخميس

قادمة من شرق ليبيا.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 48 ساعة.. ودرجة الحرارة تصل إلى 38

البرلمان يزف بشرى للموظفين..علاوة شهرية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أول يوليو

الكاف يرفض إلغاء دوري أبطال إفريقيا ويحدد مواعيد جديدة لاستئنافه

خالفوا قرار الأمن.. ضبط 3 أشخاص لتشغيل مركب للرحلات النيلية في المنيا

أفعال فاضحة.. أول رد فعل لـ حنين حسام بعد فيديوهات تيك توك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفعال فاضحة.. أول ظهور لـ حنين حسام بعد فيديوهات تيك توك

ملابس غير مناسبة تظهر مفاتنها.. 4 تصرفات مشينة أسقطت حنين حسام.. صور

بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 صور تبرز أناقة واحتشام حنان ترك