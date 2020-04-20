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برلمان

النائب مصطفى الجندى يشيد بتدخل الحكومة لعودة العالقين المصريين بالمالديف

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:08 م
النائب مصطفى الجندي
النائب مصطفى الجندي
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فريدة محمد
وجه النائب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على سرعة تحركها والاستجابة لطلبه لإعادة المصريين العالقين فى جزر المالديف بعد طلب الإحاطة الذى توجه به للحكومة لانقاذهم بعد تعرضهم لمشكلات كبيرة ومزمنة.

كان النائب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب طالب الحكومة بالتدخل السريع والعاجل لانقاذ العالقين المصريين في جزر المالديف والبالغ عددهم 101 خاصة ان غالبيتهم لديهم مشكلات مزمنة سواء خاصة بعد انتهاء مدة إقامتهم وعدم توافر مبالغ مالية لديهم، مؤكدا على ضرورة إعادتهم إلى أرض الوطن بشروط ميسرة فى ظل تعطل أغلبهم عن العمل وعجزههم عن الوفاء بتكاليف الإقامة.

وقال " الجندى " فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج أنه تم إقناع المصريين العالقين بعد التواصل مع السفارة المصرية بجزر المالديف بحل الأزمة نظير وصول تكلفة التذكرة للفرد الواحد إلى 1260 دولار الإ أن هذه المحاولة باءت بالفشل.

وطالب الحكومة بسرعة التحرك وإرسال طائرة مصرية لحل مشكلة هؤلاء المصريين خاصة أن المصريين العالقين فى المالديف منهم مجموعة ذهبت للسياحة ويصل عددهم إلى 12 فردا وإمكانياتهم بسيطة ومقيمون في فنادق بسيطة حسب إمكانياتهم لكن مع أزمة فيروس كورونا ومع الحظر وتعليق الطيران وفشلهم في العودة أموالهم نفدت وهناك مجموعة أخرى من المصريين في المالديف وهم من الأطباء وتم إنهاء عقودهم وآخرون في المقاهي والفنادق التي تتراوح مرتباتهم من 300 إلى 400 دولار ولم يحصلوا على مرتب شهر مارس بسبب أزمة الفيروس.

وأكد على ضرورة التدخل العاجل من الحكومة لإنقاذ هؤلاء المصريين، خصوصا بعد أن ناشدت سفارة مصر في سريلانكا والمالديف أبناء الجالية المصرية والسائحين والزائرين ممن علقوا عقب إغلاق المطارات جراء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، استكمال باقى بياناتهم.

وأوضحت السفارة أن السلطات المصرية بصدد تسيير رحلة خاصة إلى مطار "ماليه"، ثم العودة إلى مطار "مرسى علم" لإعادة العالقين بجمهورية المالديف، ممن تنطبق عليهم الشروط السابق توضيحها، والذين تواصلوا مع السفارة بالفعل وأرسلوا بياناتهم وتم إدراجهم في القائمة النهائية المعدة لذلك وأشارت السفارة، إلي أنه لم يتم تحديد موعد وخط سير الرحلة وسعر التذكرة حتى الآن.

وطالب النائب مصطفى الجندى الحكومة بالإسراع فى تحديد موعد عودة المصريين العالقين بالمالديف مع تحمل نفقات كل من ليس لديهم قدرة على تحمل تكاليف العودة خاصة ثمن تذاكر الطيران معربا عن ثقته فى استجابة الحكومة لمطالبه خاصة ان هناك اهتماما كبيرا وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف عودة جميع العالقين المصريين بمختلف دول العالم من المتضررين من فيروس كورونا وتحمل الحكومة لتكاليف عودتهم وايضا تكاليف وجودهم داخل الحجر الصحى بعد عودتهم.
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