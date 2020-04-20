الجزائر: 89 إصابة و9 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الاثنين، تسجيل 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2,718حالة إصابة مؤكدة.





وأشارت الوزارة إلى وفاة 9 حالات، وشفاء 52 حالة من الفيروس.





ويرتفع بذلك عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا في الجزائر إلى 384 حالة وفاة فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 1099حالة.





وبلغ عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا في الجزائر 1235 حالة، فيما بلغ معدل الوفاة 14.13%.





جدير بالذكر ان عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم يقترب من 2 مليون ونصف المليون إصابة، فيما جاوز عدد الوفيات حول العالم 167 حالة وفاة.



