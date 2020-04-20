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محافظات

محافظ الإسكندرية: متابعة مستمرة لإغلاق الأسواق واستغلال الحظر للتعقيم والتطهير

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:52 م
اغلاق الحدائق
اغلاق الحدائق
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أحمد عبد العزيز
تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، عدد من الأسواق، للتأكد من إغلاقها ورصد مدى تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بها خلال أعياد شم النسيم.

جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام للمحافظة بالإنابة، والجهات المعنية.

وتفقد المحافظ خلال جولته سوق وميدان محطة مصر والنصب التذكاري للشهداء بنطاق حي وسط، للتأكد من تلافي الملاحظات والمخالفات، والتي تمثلت في تجمع أعداد كبيرة من الباعة الجائلين مما تسبب في تجمعات للمواطنين مما يعرض حياتهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وتابع المحافظ أعمال التطهير اللازمة ورفع المخلفات وغسيل وتطهير الميدان والنصب التذكاري ، مؤكدا على المسئولين بضرورة الاستمرار في ذلك واستمرار المتابعات اليومية لعدم تكرار المخالفات مرة أخرى.

عقب ذلك تفقد اللواء محمد الشريف سوق الميدان بمنطقة المنشية بنطاق حي الجمرك، وأكد على استمرار المتابعة على مدار اليوم واستغلال فترة الحظر وغلق الاسواق في أعمال التعقيم والتطهير بكافة الأسواق والمناطق المحيطة بها.هذا بالإضافة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم علي مستوي أنحاء المحافظة.

وشدد علي المتابعة المستمرة لكافة الإجراءات الإحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة المواطنين.
محافظ الإسكندرية: متابعة مستمرة لإغلاق الأسواق واستغلال الحظر للتعقيم والتطهير
محافظ الإسكندرية: متابعة مستمرة لإغلاق الأسواق واستغلال الحظر للتعقيم والتطهير
محافظ الإسكندرية: متابعة مستمرة لإغلاق الأسواق واستغلال الحظر للتعقيم والتطهير
محافظ الإسكندرية: متابعة مستمرة لإغلاق الأسواق واستغلال الحظر للتعقيم والتطهير
محافظ الإسكندرية: متابعة مستمرة لإغلاق الأسواق واستغلال الحظر للتعقيم والتطهير
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