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محافظات

زفة سيارات وشيكولاتة وزغاريد.. أهالي بني عبيد يستقبلون الطفلة لينا ووالدتها بعد تعافيهما من كورونا.. شاهد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:39 م
أهالي بني عبيد يستقبلون
أهالي بني عبيد يستقبلون الطفلة لينا
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همت الحسينى
استقبل أهالي مدينة بني عبيد في الدقهلية، الطفلة لينا خالد حسن، ووالدتها آية السعيد عبد المقصود من الطاقم الطبي بمستشفى صدر دكرنس؛ بعد تعافيهما من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وخروجهما من مستشفي الحجر الصحي بتمي الأمديد، وسط زفة سيارات وتكاتك، ووزعوا الشوكولاتة، وأطلقوا الزغاريد؛ احتفالًا بخروجهما من مستشفى الحجر الصحي في تمي الأمديد.

واستقلت الطفلة ووالدتها سيارة ووجهت التحية لأهالي المدينة الذين خرجوا لتحيتهما وتقديم التهنئة بعد تمام سلامتهما، واحتفل أهالي المدينة بالطفلة وأمها المتعافاتين بعد 15 يوما قضتاها في مستشفى العزل بتمى الأمديد لتماثلهما للشفاء من فيروس كورونا، وقاموا بعمل زفة سيارات للاحتفال بعودتهما سالمتين وأطلق عدد من نساء المدينة الزغاريد،  ووزع آخرون الشيكولاتة ابتهاجًا بتعافيهما.
 
من جانبه، قال محمد عبد الغني شادي، أحد شباب المدينة المساهم فى حفل الاستقبال، إن الاحتفال يعد أبسط حقوقهما علينا تقديرا لدور والدة الطفلة، وإيمانًا منهم بمجهودها هي وزملاؤها ممرضات مستشفى صدر دكرنس فى محاربة ومجابهة فيروس كورونا من أجلنا.

زفة سيارات وشيكولاتة وزغاريد.. أهالي بني عبيد يستقبلون الطفلة لينا ووالدتها بعد تعافيهما من كورونا.. شاهد
زفة سيارات وشيكولاتة وزغاريد.. أهالي بني عبيد يستقبلون الطفلة لينا ووالدتها بعد تعافيهما من كورونا.. شاهد
زفة سيارات وشيكولاتة وزغاريد.. أهالي بني عبيد يستقبلون الطفلة لينا ووالدتها بعد تعافيهما من كورونا.. شاهد
زفة سيارات وشيكولاتة وزغاريد.. أهالي بني عبيد يستقبلون الطفلة لينا ووالدتها بعد تعافيهما من كورونا.. شاهد
زفة سيارات وشيكولاتة وزغاريد.. أهالي بني عبيد يستقبلون الطفلة لينا ووالدتها بعد تعافيهما من كورونا.. شاهد
زفة سيارات وشيكولاتة وزغاريد.. أهالي بني عبيد يستقبلون الطفلة لينا ووالدتها بعد تعافيهما من كورونا.. شاهد
زفة سيارات وشيكولاتة وزغاريد.. أهالي بني عبيد يستقبلون الطفلة لينا ووالدتها بعد تعافيهما من كورونا.. شاهد
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