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فن

شيما صابر تهنئ متابعيها بشم النسيم على طريقتها الخاصة.. شاهد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:49 م
شيما صابر
شيما صابر
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مصطفى كرم
شاركت الإعلامية شيما صابر جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت شيما صابر بالصورة بإطلالة جذابة وهنأت متابعيها بشم النسيم قائلة"كل سنة وإحنا بخير وإحنا مع بعض وإحنا أحسن والسنة اللي جاية نكون منتشرين في بلاد ربنا happy Easter".

وانهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين "وانتي طيبة" و"كل عام وانتي بخير" و" شم نسيم سعيد على المصريين ".

ويحتفل المصريون اليوم بعيد شم النسيم كعادة سنوية ممتدة من الحضارة المصرية القديمة بمظاهرها المختلفه بالاطعمه الخاصه المميزة لهذا اليوم. 

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