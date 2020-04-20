حكم التهنئة بقدوم شهر رمضان.. مفتي الجمهورية يجيب.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن التهنئة بقدوم شهر رمضان مشروعة ومستحبة لان رسول الله كان يبشر صحابته بقدوم شهر رمضان.
وأضاف مفتي الجمهورية، في فيديو له، أنه قد جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال "قد أظلكم شهر كريم مبارك" منوها أنه من المعلوم أن التوفيق إلى الطاعات يستحب للإنسان التهنئة
بها خاصة أن في الشهر الفضيل ليلة خير من ألف شهر، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة في ما سواه.
وأشار المفتي إلى أن التهنئة
مستحبة شرعا، وتُسنُّ إجابة المُهنِّيء وتهنئته بمثلها أو أحسن منها.
حكم التهنئة بقدوم شهر رمضان
ونصَّ العلماء على استحباب التهنئة
بالنعم الدينية إذا تجدَّدَتْ، فقال الحافظ العراقي الشافعي: «تستحب المبادرة لتبشير من تجددت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه بلية ظاهرة».
وقال ابن حجر الهيتمي: «إنها مشروعة»، ثم قال: «ويحتج لعموم التهنئة
لما يحدث من نعمة أو يندفع من نقمة بمشروعية سجود الشكر، والتعزية، وبما في الصحيحين عن كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته لما تخلف عن غزوة تبوك أنه لما بشر بقبول توبته ومضى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام إليه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فهنأه».
وقال أبو عبد الله ابن مفلح المقدسي الحنبلي: «تستحب التهنئة بنِعَمٍ دينية تجددت؛ لقصة كعب بن مالك رضي الله عنه، وفي الصحيحين أنه لما أنزل الله: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} [الفتح: 1] قال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هنيئًا مريئًا».
وتُسَنُّ إجابةُ المهنِّئ وتهنئتَه بمثلها أو أحسن منها؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا } [النساء: 86].