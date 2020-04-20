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محافظات

زمن كورونا.. رأس البر مهجورة بلا مصطافين في شم النسيم ..شاهد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:43 م
رأس البر بلاروح وبلا
رأس البر بلاروح وبلا مصطافين
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زينب الزغبي
يوم صعب مر على أهالى دمياط ولن يمحى من الذاكرة، وهو يوم الاحتفال بيوم شم النسيم الذى اعتبره البعض بلا روح؛ لعدم الخروج والتنزه على اللسان والتجول بشارعى النيل وبورسعيد؛ لأن هذه هى طقوس الدمايطة أثناء احتفالاتهم المعتادة بشم النسيم.

وفى هذا العام غابت رأس البر، فغاب الاحتفال، وغاب الإحساس بشم النسيم، وغابت روح الاحتفالات وطقوس الدمايطة في مثل هذا اليوم من كل عام.

وخلت مدينة رأس البر تمامًا من روادها باستثناء سكانها الأصليين، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وخلت الشوارع تماما منذ صباح اليوم من المارة ورواد المدينة وخلت الشواطئ ومناطق التنزة كاللسان من رواد المدينة، إضافة إلى توقف جميع وسائل النقل العام، ووسائل النقل النهري، وايقاف كل اتوبيسات الرحلات التى تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ، للحد من الكثافات.

كانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أصدرت قرارا بإغلاق الشواطئ والحدائق والمتنزهات، ومنع دخول رأس البر لغير المقيمين فيها. 

كما تم غلق جميع شواطئ المدينة ومنطقة اللسان تفعيلًا لقرارات محافظ دمياط بغلقهم لحين إشعار آخر، وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية بخطة الدولة الشاملة للقضاء على فيروس كورونا المستجد بشكل حاسم، ومنع التجمعات بفترة أعياد الربيع وشم النسيم، والتى تشكل خطورة على حياة المواطنين، وناشدت الوحدة المواطنين بالالتزام التام بالتعليمات ومنع التجمعات نهائيًا حفاظًا على سلامتهم.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من تجمعات المواطنين خلال يوم شم النسيم لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت المحافظ، أنه تم الالتزام بتطبيق قرار اقتصار دخول مدينة رأس البر على قاطنيها من أبناء محافظة دمياط فقط وغلق جميع الطرق المؤدية لها من خلال تكثيف التمركزات على بوابتى المدينة وكذا غلق المعديات و الشواطئ ومنطقة اللسان، إضافة أيضًا إلى غلق كورنيش النيل بمدينة دمياط وجميع المتنزهات، لمنع أى تواجد للمواطنين حفاظًا على سلامتهم.

وأشادت الدكتورة منال عوض بجهود الأجهزة الأمنية وتعاونها التام مع الجهات التنفيذية للعمل وفقا لخطة محددة لمجابهة تداعيات الأزمة والحد من انتشار العدوى.

زمن كورونا.. رأس البر مهجورة بلا مصطافين في شم النسيم ..شاهد
زمن كورونا.. رأس البر مهجورة بلا مصطافين في شم النسيم ..شاهد
زمن كورونا.. رأس البر مهجورة بلا مصطافين في شم النسيم ..شاهد
زمن كورونا.. رأس البر مهجورة بلا مصطافين في شم النسيم ..شاهد
زمن كورونا.. رأس البر مهجورة بلا مصطافين في شم النسيم ..شاهد
زمن كورونا.. رأس البر مهجورة بلا مصطافين في شم النسيم ..شاهد
زمن كورونا.. رأس البر مهجورة بلا مصطافين في شم النسيم ..شاهد
زمن كورونا.. رأس البر مهجورة بلا مصطافين في شم النسيم ..شاهد
زمن كورونا.. رأس البر مهجورة بلا مصطافين في شم النسيم ..شاهد
زمن كورونا.. رأس البر مهجورة بلا مصطافين في شم النسيم ..شاهد
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