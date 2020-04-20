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أخبار البلد

التنمية المحلية: الحبس والغرامة 4 آلاف جنيه عقوبة المخالفين في احتفالات شم النسيم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:42 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
اكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، انه طبقا لقرارات مجلس الوزراء فإن الحبس والغرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه كعقوبة على المخالفين لقرارات الحكومة بشأن حظر التجمعات خلال احتفالات شم النسيم اليوم.

واوضخ "قاسم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد "، أنه في حال تجمع أكثر من 5 أشخاص ستصل عقوبة تجمعهم إلى الحبس، كما أن التجمعات الأسرية ممنوعة طبقا لتعليمات الحكومة.

كان وزير التنمية المحلية تلقي تقريرًا من غرفة العمليات وادارة الازمات بالوزارة لمتابعة جهود المحافظات لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية فيما يخص شم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال شعراوي إن التقرير الذي تلقاه أشار إلي أن هناك توقف لكافة وسائل النقل العامة والخاصة واغلاق كامل للمولات والمحال التجارية، وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، في ٢٧ محافظة في ظل تواجد مستمر للقيادات المحلية والتنفيذية وتعاون مع أجهزة الامن بالمحافظات.
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