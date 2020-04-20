بـ الزغاريد والحلوى .. استقبال حافل من أهالي الشرقية لأول متعافى من كورونا ..شاهد

فيما انتشر فيديو يوضح حفاوة استقبال أهالي القرية لأبنهم عقب وصوله من مستشفى العزل معلنا شفائه من فيروس كورونا المستجد وسط فرحة غامرة من أحدي السيدات التي ظهرت في الفيديو وهي تطلق الزغاريد ابتهاجا وفرحا بتعافي نجلهم وخروجه من مستشفى العزل.

ومن جانبه فقد أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بيانا أشاد فيه بإلتزام المواطنين فى منازلهم تنفيذًا لقرار الحظر يوم (شم النسيم) مؤكدًا الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات العامة ، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة المصرية لمنع التجمعات ،لما تمثله من خطورة في زيادة إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد.





كما أصدر المحافظ تعليمات لرؤساء المراكز بتدبير سيارات محملة بمكبرات صوت تجوب الميادين والشوارع لحث المواطنين على الإلتزام بقرار الحظر يوم " شم النسيم " وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي ينص على غلق جميع المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والخدمات والمراكز التجارية والمولات التجارية على مدار يوم الإثنين 20 إبريل ، فضلا عن توقف جميع وسائل النقل الجماعي على مدار اليوم الإثنين، كما يُحظر تحرك جميع حافلات الرحلات سواء العامة أو الخاصة ، و يحظر مطلقًا خلال ذات اليوم تحرك المراكب النيلية أو تواجد أي تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين، ويستمر إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ ، ونص القرار على أن يُعاقب كل من يخالف القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.





وقام رؤساء مراكز ومدن وأحياء ( الزقازيق- حى ثان – القنايات - فاقوس- الحسينية-ههيا- ابو حماد-منيا القمح- بلبيس- صان الحجر – ديرب نجم ) بالمرور الميدانى على الشوارع والحدائق العامة والمتنزهات للتأكد من عدم تواجد تجمعات للمواطنين بها وتفريق اى تجمع للمواطنين حرصًا على صحتهم من الإصابة بالفيروسات مؤكدًا إستمرار تنفيذ أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بالشوارع والميادين والحدائق.