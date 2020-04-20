شاهد.. احتفال الجيش الأبيض مع مصابى كورونا بشم النسيم داخل مستشفى قها للعزل

داخل غرف العزل بمستشفى قها للحجر الصحى وبعيدا عن الجميع احتفل المصابون بفيروس كورونا بأعياد الربيع شم النسيم على طريقتهم الخاصة، حيث نظم المستشفى أجواء احتفالية للتخفيف عن المرضى المصابين.





وقامت إدارة المستشفى بتوزيع باقات من الورود والشيكولاتة على المصابين والأطقم الطبية والتمريض تزامنا مع الاحتفال بشم النسيم، مما ساعد في رفع الروح المعنوية وإدخال البهجة على المستشفى سواءً بين المصابين أو العاملين من الأطقم الطبية.





ونظمت الممرضات فقرات احتفالية وغنائية للاطفال المصابين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى فى محاولة للترفيه والتخفيف عنهم وتقديم بعض الهدايا والفوانيس ولعب الاطفال عليهم تزامنا مع احتفالات شم النسيم واستقبال شهر رمضان الكريم.





وقالت مي منسي ممرضة بمستشفى العزل الصحى بقها إن العمل مع المصابين من الأطفال بفيروس كرورنا هو الأصعب بالنسبة لكل الفريق الطبي مشيرة الى ان الفريق الطبي حريص دائما على التخفيف عن الأطفال ونشر جو من المرح والبهجة فيما بينهم وتوفير أطعمة يحبونها مثل الشوكولاتة والحلويات.





وأضافت أننا نقوم باللعب معهم لكن هناك مع الأسف أيضا حالات لإصابة بين الأطفال دون أسرتهم ويتم نقلهم وحدهم إلى المستشفى وهنا نتواصل تليفونيا بشكل دائم مع أسرهم لطمأنتهم عليهم.





وكانت إدارة مستشفى قها قد حرصت خلال الاسابيع الماضية على محاولات رسم الفرحة والسعادة على وجوه المصابين بصفة عامة والاطفال بصفة خاصة بفيروس كورونا المستجد والذين يتلقون العلاج اللازم داخل المستشفى حتى يخففوا عنهم آلامهم وتعبهم حتى يتم شفائهم .





من ناحية أخرى أعرب عدد من المتعافين من فيروس كورونا والذين غادروا مستشفى العزل اليوم بعد تماثلهم للشفاء وسلبية العينات مرتين متتالين عن فرحتهم بإتمام الشفاء والخروج لأسرهم .





ووجه المتعافون الشكر للطاقم الطبي بالمستشفى لرعايتهم لكل المرضى ومعاملتهم كأسرة وتقديم كل وسائل الرعاية والاهتمام.





وقال عبدالله صلاح أحد المتعافين إن ما شاهدناه من الفريق الطبي بالمستشفى يعد رمزا للرحمة فهم لم يقدموا العلاج الطبي فقط وإنما علاج نفسي كان له بالغ الأثر في تحسن حالتي وحالات المرضى الآخرين.





وكانت مستشفى قها المركزى قد أعلنت عن شفاء وخروج 10 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا .





وقالت المستشفى إن جميع الحالات الموجودة حاليا مستقرة وأنه يجرى عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري تطبيقا لبروتوكول العلاج المصري الذي أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.





وطالب المستشفى المواطنين بضرورة الاهتمام بتناول الأكل الصحي لزيادة المناعة بجانب النظافة المستمرة والتطهير بالمنازل، وإلزام البيوت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.