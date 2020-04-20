رغم توقف النشاط.. جراحة طارئة لنجم النصر السعودي





وضرب فيروس كورونا، جميع دول العالم، مخلفًا ورائه ما يزيد عن مليوني إصابة، توفي منهم ما يفوق 160 ألف شخص حول العالم، منذ تفشيه في مطلع العام الجاري، منطلقًا من مدينة ووهان الصينية.





وأعلن حمد آل منصور، خضوعه لعملية جراحية لاستئصال الزائدة، بعد الآلام التي عانى منها على مدار الفترة الماضية، مستغلًا توقف النشاط الرياضي.





وطمأن اللاعب السعودي كل محبيه ومتابعيه على سلامته، بعد نجاح العملية الجراحية، مؤكدًا على سلامته وأنه بصحة جيدة، ومتمنيًا السلامة للجميع.

خضع حمد آل منصور، ظهير نادي النصر السعودي لعملية جراحية طارئة اليوم "الاثنين"، رغم عدم مشاركة الأخير في أي مباريات، بعد توقف النشاط الرياضي حول العالم، في منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.