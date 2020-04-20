AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رغم توقف النشاط.. جراحة طارئة لنجم النصر السعودي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:52 م
النصر السعودي
النصر السعودي
Advertisements
القسم الرياضي
خضع حمد آل منصور، ظهير نادي النصر السعودي لعملية جراحية طارئة اليوم "الاثنين"، رغم عدم مشاركة الأخير في أي مباريات، بعد توقف النشاط الرياضي حول العالم، في منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وضرب فيروس كورونا، جميع دول العالم، مخلفًا ورائه ما يزيد عن مليوني إصابة، توفي منهم ما يفوق 160 ألف شخص حول العالم، منذ تفشيه في مطلع العام الجاري، منطلقًا من مدينة ووهان الصينية.

وأعلن حمد آل منصور، خضوعه لعملية جراحية لاستئصال الزائدة، بعد الآلام التي عانى منها على مدار الفترة الماضية، مستغلًا توقف النشاط الرياضي.

وطمأن اللاعب السعودي كل محبيه ومتابعيه على سلامته، بعد نجاح العملية الجراحية، مؤكدًا على سلامته وأنه بصحة جيدة، ومتمنيًا السلامة للجميع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة| مرتضى منصور يوافق على طلب لاعب الزمالك.. الأهلي يقفز 4 مراكز في التصنيف العالمي.. مفاجأة سارة لـ صلاح ورفاقه.. رونالدو ينجو من خطر جديد

بعد توقف النشاط..هجرة جماعية من نجوم الدوري السعودي إلى البرازيل

صدمة.. غياب مدافع النصر السعودي سنة ونصف بسبب الإصابة

جمال بلعمري يكشف عن رأيه في أفضل مهاجم بالدوري السعودي

جراحة ناجحة لـ عبد الله مادو مدافع النصر السعودي

أخبار الرياضة السعودية.. إعلامي يستشهد بـ مرتضى منصور: صلاح لم يهز عرش الخطيب.. وصدمة مدوية لـ الهلال

ترشيحاتنا

محليا ودوليا..لماذا خسر الأهلي معركته ضد عبدالله السعيد؟

ملابس غير مناسبة تظهر مفاتنها.. 4 تصرفات مشينة أسقطت حنين حسام.. صور

هل تأخير الغسل من الجنابة إلى بعد الفجر يبطل الصوم.. دار الإفتاء تجيب

خطوة واحدة لحسم ضمه .. درع الزمالك على رادار الأهلي

شاهد.. مايان السيد تحتفل بعيد شم النسيم بإطلالة صيفية

لدعوتها لأعمال تتنافى مع الآداب.. حنين حسام مهددة بالفصل من الجامعة والسجن.. القصة الكاملة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رضوى الشربيني وبناتها.. ظهور يخطف القلوب في شم النسيم.. شاهد

تبدأ بالقيء والإسهال .. أعراض التسمم بسبب الفسيخ

أفعال فاضحة.. أول ظهور لـ حنين حسام بعد فيديوهات تيك توك