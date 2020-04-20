المتحدة تحتفل بشم النسيم وتشيع البهجة حول مستشفيات العزل

قامت المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم بإرسال قافلة لتستقر بجانب أحد مستشفيات العزل للمصابين بالكورونا وقامت ببث الأغاني والتحية لهم عبر ميكروفونات من خارج المستشفى وذلك تضامنا مع المصابين و كى ترفع من روحهم المعنوية فى أعياد الربيع و الترفيه عنهم فى فترة حجرهم الصحى متمنية لهم الشفاء.



