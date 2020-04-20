AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

المتحدة تحتفل بشم النسيم وتشيع البهجة حول مستشفيات العزل

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:24 م
المتحدة تحتفل بشم
المتحدة تحتفل بشم النسيم و تشيع البهجة حول مستشفيات العزل
Advertisements
حمادة خطاب
قامت المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم بإرسال قافلة لتستقر بجانب أحد مستشفيات العزل للمصابين بالكورونا وقامت ببث الأغاني والتحية لهم عبر ميكروفونات من خارج المستشفى وذلك تضامنا مع المصابين و كى ترفع من روحهم المعنوية فى أعياد الربيع و الترفيه عنهم فى فترة حجرهم الصحى متمنية لهم الشفاء. 

قال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة أن ذلك النشاط يأتى من منطلق حرص الشركة على تحية جيش مصر الأبيض و كل العاملين فى القطاع الطبى خاصة من يعملون فى مستشفيات العزل و الذين يقفون فى المقدمة فى المجهودات المبذولة للوقاية من فيروس كوفيد 19 و قد تفاعل المصابين و العاملين بالمستشفى مع جو الربيع الترفيهى الذى تم بثه من خارج المستشفى. و قال "صالح" أن هذه اللفتة بناء على قرارات ادارة الشركة برئاسة الأستاذ تامر مرسى و الذى حرص على عمل أكثر من مبادرة لجيش مصر الأبيض ومتابعته لحالة المصابين فى العزل و من هنا كان الحرص على الترفيه عنهم جزء من المسئولية المجتمعية لمجموعة المتحدة. 
المتحدة تحتفل بشم النسيم وتشيع البهجة حول مستشفيات العزل
المتحدة تحتفل بشم النسيم وتشيع البهجة حول مستشفيات العزل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط ٤ أشخاص روجوا شائعة تواجد العاملين بمستشفى العزل بالقاهرة فى أحد المطاعم

قنوات المتحدة تتوقف عن البث 45 ثانية لمؤازرة جيش مصر الأبيض

قنوات المتحدة تطلق قوافل الدعم المعنوي لجيش مصر الأبيض

المتحدة تقدم اشتراكا مجانيا في Watch iT لمدة عام للعاملين في مستشفيات العزل

الدعم النفسي أولا.. طبيب بـ عزل بلطيم يروي ذكريات 14 يوما لعلاج مرضى كورونا.. صور

قرار جديد من وزارة الصحة لمستشفيات العزل بخصوص الاطقم الطبية

ترشيحاتنا

بدون إصابات حتى الآن.. كيف نجت قرية مصرية بمركز أجا من خطر كورونا ؟.. صور

فيديوهات غير لائقة على تيك توك .. رئيس جامعة القاهرة يحيل الطالبة حنين حسام إلى التحقيق .. تفاصيل

بالناشئين.. مرتضى منصور يقضى على ارتفاع أسعار اللاعبين

لقاح كورونا لن ينهي الوباء العالمي .. تحذيرات علماء

بسبب تحريض الفتيات.. فحص فيديو حنين على تيك توك

ضبط مقهى وتجمعات بملعب رياضي بشبرا الخيمة خلال شم النسيم "صور"

AdvertisementS

جامعة القاهرة توضح موقف حنين حسام من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي

فيديوهات غير لائقة على تيك توك .. رئيس جامعة القاهرة يحيل الطالبة حنين حسام إلى التحقيق .. تفاصيل

بسبب تحريض الفتيات.. فحص فيديو حنين على تيك توك

الصحة العالمية ترد على اتهامها بإخفاء معلومات بشأن كورونا

لدعوتها لأعمال تتنافى مع الآداب.. حنين حسام مهددة بالفصل من الجامعة والسجن.. القصة الكاملة

الصحة: وفاة 11 حالة جديدة وإصابة 189 وشفاء 89 بـ فيروس كورونا

إصابة 12 عاملا في شركة لافاش كيري بفيروس كورونا

أثبت فعالية فى 5 أيام .. هل يكون كلوروكين طوق نجاة البشرية فى مواجهة كورونا ؟

الإقلاع من القاهرة والهبوط فى مرسى علم.. الجدول الكامل للرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في 23 دولة.. اعرف المواعيد

رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين من 11 دولة.. الخميس

حرضت على بث فيديوهات من غُرف نوم الفتيات بمقابل مادي.. قصة حنين حسام من تيك توك إلى قبضة الأمن .. فيديو

رسميا.. نتنياهو وجانتس يوقعان اتفاق تشكيل حكومة طوارىء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعات ارتباطها بمصمم ديكور .. أبرز جلسات تصوير درة بإطلالات جذابة.. شاهد

لمرضى الحساسية .. مشروب طبيعي بعد تناول وجبة الفسيخ والرنجة

رضوى الشربيني وبناتها.. ظهور يخطف القلوب في شم النسيم.. شاهد