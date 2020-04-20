المتحدة تحتفل بشم النسيم وتشيع البهجة حول مستشفيات العزل

قامت المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم بإرسال قافلة لتستقر بجانب أحد مستشفيات العزل للمصابين بالكورونا وقامت ببث الأغاني والتحية لهم عبر ميكروفونات من خارج المستشفى وذلك تضامنا مع المصابين و كى ترفع من روحهم المعنوية فى أعياد الربيع و الترفيه عنهم فى فترة حجرهم الصحى متمنية لهم الشفاء.
قال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة أن ذلك النشاط يأتى من منطلق حرص الشركة على تحية جيش مصر الأبيض و كل العاملين فى القطاع الطبى خاصة من يعملون فى مستشفيات العزل و الذين يقفون فى المقدمة فى المجهودات المبذولة للوقاية من فيروس كوفيد 19 و قد تفاعل المصابين و العاملين بالمستشفى مع جو الربيع الترفيهى الذى تم بثه من خارج المستشفى. و قال "صالح" أن هذه اللفتة بناء على قرارات ادارة الشركة برئاسة الأستاذ تامر مرسى و الذى حرص على عمل أكثر من مبادرة لجيش مصر الأبيض ومتابعته لحالة المصابين فى العزل و من هنا كان الحرص على الترفيه عنهم جزء من المسئولية المجتمعية لمجموعة المتحدة.