بين البساطة والهدوء .. رجب بكار يقضي فترة توقف الدورى في مسقط رأسه بالمنيا

يقضي حاليًا الكابتن رجب بكار ، ظهير أيمن نادي بيراميدز، وصاحب الصراع القائم بالفترة الحالية بين القطبين الكبيرين الأهلى والزمالك لضمه، إجازته وسط أهله في محافظة المنيا بصعيد مصر .





ونشر رجب بكار صورا عديدة له مع أقاربه وأهل بلدته عبر صفحته على فيس بوك، خلال تواجده بالمنيا، وعلق عليها، قائلا: "شقاوه قديمه بردو ".





من المعروف عن رجب بكار يفضل قضاء أي توقف بالدورى بمسقط رأسه ومشاركة الصور وهذه اللحظات علي مواقع التواصل الأجتماعي.



