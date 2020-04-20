بين البساطة والهدوء .. رجب بكار يقضي فترة توقف الدورى في مسقط رأسه بالمنيا

يقضي حاليًا الكابتن رجب بكار ، ظهير أيمن نادي بيراميدز، وصاحب الصراع القائم بالفترة الحالية بين القطبين الكبيرين الأهلى والزمالك لضمه، إجازته وسط أهله في محافظة المنيا بصعيد مصر .
ونشر رجب بكار صورا عديدة له مع أقاربه وأهل بلدته عبر صفحته على فيس بوك، خلال تواجده بالمنيا، وعلق عليها، قائلا: "شقاوه قديمه بردو ".
من المعروف عن رجب بكار يفضل قضاء أي توقف بالدورى بمسقط رأسه ومشاركة الصور وهذه اللحظات علي مواقع التواصل الأجتماعي.
يذكر أن الفترة الماضية شهدت تداول تصاريح وأخبار حول مفاوضات الأهلي والزمالك لضم رجب بكار خاصة بعد قرار أحمد فتحى بعدم التجديد للنادي الأهلي وتوقيعه لنادي بيراميدز.