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تعليم

"استثمر وقتك اشغل عقلك بما هو مفيد".. مسابقة أثرية رمضانية بآثار جامعة الفيوم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:38 م
جامعة الفيوم - صورة
جامعة الفيوم - صورة أرشيفية
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الفيوم - نبيل أبو السعود

ينظم مركز بحوث وصيانة الآثار بكلية الآثار جامعة الفيوم المبادرة والمسابقة الأثرية الرمضانية بعنوان( استثمر وقتك واشغل عقلك بما هو مفيد) وذلك عن طريق طرح عدد من الاسئلة الأثرية  في كل تخصصات علوم الآثار( المصرية والإسلامية و اليونانية والرومانية و الترميم)  يوميا خلال شهر رمضان الكريم وستعلن الإجابات الصحيحة والفائزين مساء كل يوم.


تقام المبادرة برعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور عاطف منصور عميد كلية الآثار جامعة الفيوم .


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وصرح الدكتور عاطف منصور عميد الكلية ورئيس مجلس ادارة المركز ان تلك الأسئلة الثقافية الاثرية سوف تتناسب وطبيعة الشهر الفضيل بحيث يبحث الطلاب عن بعض المعلومات الاثرية التي قاموا بدراستها او التي سوف يدرسونها عبر كتبهم او عبر شبكات الانترنت الدولية ولكن من مواقع موثقة وعلمية صحيحة. وسوف تطرح الاسئلة يوميا في تمام الرابعة عصرا وتترك لتلقي الاجابات الصحيحة حتي الثامنة مساء وسوف تعلن الاجابة الصحيحة مع اسم الفائز في تمام التاسعة مساء يوميا طيلة الشهر الكريم.


وصرح الدكتور شعبان الامير استاذ ترميم وصيانة الاثار كلية الاثار جامعة الفيوم ومدير المركز ان تلك المبادرة الثقافية الاثرية الرمضانية تأتي في اطار انشطة المركز ومع حلول شهر رمضان الكريم لتنشيط ذاكرة طلابنا الاعزاء والاستفادة من بعض وقتهم بالمراجعة والبحث عن المعلومة المطروحة لهم يوميا و سوف ينظم مركز بحوث وصيانة الاثار بكلية الاثار جامعة الفيوم حفلا تكريميا لتوزيع الشهادات والهدايا للفائزين وذلك بعد إنتهاء تعليق الدراسة.


ومن جهه اخرى يتقدم الدكتور عاطف منصور عميد كلية الاثار جامعة الفيوم بالتهاني الي ابنائه الطلاب بالكلية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ولأسرة الكلية والعاملين بها ولأسرة الجامعة وقياداتها والعاملين بالجامعة جميعهم ولمصرنا الحبيبة وللعالم اجمع اصدق الأمنيات ان ينعم علينا المولي بالخير والسلامة والبركات.


"استثمر وقتك اشغل عقلك بما هو مفيد".. مسابقة أثرية رمضانية بآثار جامعة الفيوم
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