فورد تقرر إيقاف تصنيع سيارة شهيرة.. تعرف عليها

أعلنت شركة فورد الأمريكية عن قرارها بإيقاف تصنيع واحدة من أشهر سياراتها على الإطلاق، وهى فوكس RS الرياضية، والسبب فى ذلك رغبتها المنافسة بشراسة مع صناع أوروبا.





وبحسب موقع موتور 1 العالمى، فـ السبب الرئيسي لقرار فورد هو المواصفات الأوروبية الصارمة لتصنيع السيارات والتي تمنع أى عوادم سيارات ضارة تلوث البيئة، خاصةً السيارات صاحبة الحرق السريع للوقود.





وهو الأمر الذى يحدث تمامًا في فوكس RS، وإضافة على ذلك رغبة فورد فى توفير الخسائر التي تتكبدها جراء تراجع مبيعات هذه السيارة في الأسواق العالمية.





يأتى ذلك بعدما أعلن الصانع الأمريكي في العام الماضي عن سياسة جديدة لتخفيض النفقات في كافة مصانعها، ليصبح إجمالى مصانعها 18 من أصل 24 مصنعا.





كما تنوى فورد تخفيض عملتها، بنسبة 20% مع نهاية العام الجاري 2020.



